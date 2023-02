Mia Binder-Neuhold rast zum Sieg

Werbung

Bei den Amateuren konnte wegen Schneemangel und/oder Wetterkapriolen noch kein einziges Landescuprennen gefahren werden. „Eine nie dagewesene Situation“, klagt SCU-Oldie Thomas Wieseneder. Aber zumindest die Frankenfelser Skikids mit seinem Sohn Matteo sind im Rennmodus.

So veranstaltete der USC Lilienfeld am Wochenende mit zwei Bewerben für den Skinachwuchs auf der Boardercross-Strecke am Annaberg das Highlight des Jahres — das ÖSV-Kidscup-Finale!

Das Samstagrennen im Rahmen des Voralpencups, bei dem 110 Talente gemeldet waren, wurde vom LSV-NÖ als Training für den Sonntag erachtet. Denn auch da warteten dieselben 36 Tore, mit einer Mischung aus RTL, Sprüngen, Steilkurven und Slalom. Am Sonntag ging es beim Xiaomi Kidscup, dem Skicross-Bewerb für Wien, NÖ und das Burgenland, aber um die Qualifikation fürs große österreichweite Finale. Für die drei schnellsten Mädchen und die drei schnellsten Jungs winkten Plätze fürs Saisonfinale in Saalbach.

Nach dem windigen Wetter vom Samstag, zeigte sich der Annaberg am Sonntag tief winterlich. Unbeeindruckt davon durchfuhren die 125 Nachwuchsathleten den abwechslungsreichen Crossbewerb auch im dichten Schneetreiben mit hervorragenden Zeiten.

Sensationell war aus SCU-Sicht der Klassensieg der 10-jährigen Mia Binder-Neuhold in 1:03,83 Minuten (K10w). Die Böheimkirchenerin war am Vortag Vierte, konnte sich aber beim Kidscup im zweiten Lauf der best-of-2-Wertung den Sieg sichern. Ihr Trainingspartner Emil Powondra wurde Achter.

Nach ihrem fulminanten Sieg und Tagesbestzeit am Samstag ging Johanna Fuxsteiner (SCU) als Mitfavoritinnen um die begehrten Qualiplätze des ÖSV in Rennen. Doch der dritte Rang bei den K11w reichte dann doch nicht. Ein Mädel vom Semmering in der älteren Klasse K12w war schneller und ist in Saalbach dabei. Fuxsteiner musste mit dem undankbaren vierten Tagesrang vom Annaberg abreisen.

Laura Schindlegger (K8w) wurde zweimal Fünfte. Matteo Wieseneder fuhr ein starkes Samstagrennen (2.) mit fünftbester Tageszeit, riskierte aber beim Kidscup zu viel, schied in beiden Durchgängen aus.

Valentin Fahrngruber durfte als Schülerläufer nur mehr als Vorläufer fungieren. Er selbst war beim Nachwuchscup am Samstag am Semmering im Einsatz und teilte Wieseneders Schicksal. Zweimal warf ihn der Hirschenkogel ab.

Aber während die Oldies weiter in der Warteschleife hängen, gibt es für die Youngsters am Wochenende bereits die nächste Siegchance. Gebiets- sowie die Union-RTL-Landesmeisterschaften folgen.