Benny Wizani hat seinen vorläufigen Karrierehöhepunkt erreicht: eine Medaille bei Olympia.

Dabei war der junge Tullner mit weitaus bescheideneren Zielen nach Buenos Aires zu den Olympischen Jugendspielen gereist. Ein Platz unter den Top acht hätte ihm bereits genügt. Doch schon nach der Vorrunde lag er auf Platz vier und stand somit im Finale. Dass er es dann noch aufs Stockerl schaffte, war quasi eine Draufgabe.

„Es war einfach ein mega Gefühl für mich, bei Jugendolympia dabei zu sein. Das war schon immer mein Traum“, so Wizani. Vor 2000 Zusehern repräsentierte er als einziger österreichischer Trampolinspringer seine Heimat. Im Vorfeld hatten sich nur die besten fünf Europäer für die Spiele qualifizieren können und Benny hatte Rang drei belegt.

Die Vorbereitung war allerdings kein Zuckerschlecken. Benny ist seit seinem fünften Lebensjahr Trampolinspringer. Angefangen hat alles auf der Freizeitanlage in Tulln. Die Eltern erkannten sein Talent und seine Freude am Sport und schrieben ihn bei einem Verein ein. Vor eineinhalb Jahren erfuhr Benny dann von der Chance, sich für die Jugendspiele qualifizieren zu können und ab da an gab es nur mehr ein Ziel.

Siebenmal pro Woche trainiert der Oberstufenschüler mit seinem Trainer Wilfried Wöber, der seinen Schützling seit Anbeginn begleitet. „Die Vorbereitung hat super geklappt. Bennys große Stärke ist aber die mentale. Wenn es darauf ankommt, liefert er seine Leistung ab“, weiß Vater Berthold Wizani.

Genau das gelang dem 17-Jährigen. „Die Stimmung war super, die Halle komplett voll. Sowas ist man im Trampolinsport nicht gewöhnt. Nervös gemacht hat mich das aber nicht, sondern motiviert.“

In der Vorrunde galt es, die Kampfrichter mit einer Pflicht und einer Kür zu überzeugen. Jeweils zehn Sprünge müssen absolviert werden. Dabei werden Schwierigkeit, Haltungsnoten, Gesamtzeit für alle Sprünge und Entfernung vom Absprungspunkt bewertet. Dank Platz vier durfte Benny im Finale noch einmal seine Kür, also sein selbst zusammengestelltes Programm, vorzeigen. Am Ende fehlten ihm nur 0,045 Punkte auf den Zweiten und 0,5 Punkte auf Gold.

„Ganz zufrieden war ich mit meiner Leistung nicht. Im Finale lief es besser, aber das ist noch ausbaufähig“, so Benny selbstkritisch. Von ihm darf man sich also noch einiges erwarten, zum Beispiel bei der bevorstehenden WM in Russland oder gar bei Olympia 2020?