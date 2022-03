Roland Hönig: „Das waren die ungewöhnlichsten Spiele aller Zeiten“

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen …“ Eine Menge zu berichten hatte ORF-Sportreporter Roland Hönig nach seiner Rückkehr von den Olympischen Spielen in China.

Es waren einzigartige Spiele. Einzigartig im Sinn von „schräg“: „Das waren die ungewöhnlichsten Spiele aller Zeiten.“ Olympia im Zusammenhang mit Corona kannte der 40-jährige Judenauer schon aus Japan. Aber China stellte all das noch in den Schatten.

„Wir hatten Null Kontakt zur Außenwelt, durften uns drei Wochen lang nur in der ,Blase‘, genannt ,closing loop‘ bewegen.“

„Es war ein abgeschottenes Leben mit strengen Vorgaben. Wir hatten Null Kontakt zur Außenwelt, durften uns drei Wochen lang nur in der ,Blase‘, genannt ,closing loop‘ bewegen. Alles war noch viel extremer als in Japan, wo wir uns zumindest in der letzten Woche frei bewegen durften“, so Hönig.

In China waren Sportler, Betreuer und Journalisten förmlich eingesperrt. Rund um das Hotel ein hoher Zaun, dessen Checkpoint sich nur öffnete, um Busse ein- und ausfahren zu lassen.

Spezielles Erlebnis bei Fahrt in den Snowboard-Park

„Der tägliche PCR-Test gehörte zum Alltag wie das Zähneputzen. Die Leute in Schutzanzügen haben wie Marsmännchen ausgesehen.“ Ein ganz besonderes Erlebnis hatte Hönig bei der Fahrt in den Snowboard-Park. „Ich bin eine Station zu früh ausgestiegen.“ „Zu früh“ waren 20 Meter. „Ich hätte nur über die Straße gehen müssen.“

Hönig wurde beim Versuch, dies zu tun, sofort angehalten. Streng verboten. „Ich habe bei minus 20 Grad 20 Minuten auf den nächsten Bus warten müssen …“, um einmal um die Ecke zu fahren.

Zumindest eines blieb Hönig erspart: Quarantäne, wie er sie in Japan absitzen hatte müssen …

Als Interviewer in den Zielzonen war Roland Hönig an den Sportstätten als fliegender Reporter unterwegs. Fliegend fast im wahrsten Sinn des Wortes. Nach Peking ging es mit einer neu gebauten Hochgeschwindigkeits-Bahn mit bis zu 348 km/h, wo der Kaffee von einem Roboter serviert wurde. „Das Geld dort wurde abgeschafft. Eine komplett andere Welt.“

Mit 1,3 Meter großen Roboter den Fahrstuhl geteilt ...

Eine komplett andere Welt sah Roland Hönig auch beim Pressezentrum in Peking. „Eine riesige Halle mit einem Roboter-Restaurant, wo das Essen von der Decke herunter kommt und Roboter Cocktails mixen.“ Und mit einem 1,3 Meter großen Roboter, der im sechsten Stock ausstieg, um einem Hotelgast das Essen auf das Zimmer zu bringen, teilte er sich den Fahrstuhl.

Roland Hönig mit Francesco Friedrich, dem erfolgreichsten Bobfahrer aller Zeiten (links). In China schloss sich der Kreis: 2008 hatte Hönig in Peking seine ersten Olympischen Sommerspiele bestritten. Und 14 Jahre später seine ersten Winterspiele. Foto: NOEN

Roland Hönig war der am meist gereiste ORF-Mann. Als einziger bewegte er sich durch alle drei Zonen: die Yanging-, der Peking- und der Zhanjiakou-Zone. „Es ist sehr schade, wenn man vom Leben draußen gar nichts mitbekommt.“

Das Leben drinnen aber hatte viel Abwechslung zu bieten. In Peking war Hönig beim Big-Air der Ski-Freestyler im Einsatz, dann beim Bob- bzw. Skeleton-Bewerb, abschließend im Eiskunst- und -schnelllauf.

Seinen ersten Einsatz hatte Hönig beim Big-Air-Bewerb der Ski-Freestyler. Er holte das 17-jährige Freestyle-Wunderkind Matej Svancer vor die Kamera, nachdem der Geheimfavorit in seiner Spezialdisziplin das Finale dann doch verpasst hatte. Es gab aber auch angenehmer Interviews wie jenes mit Vanessa Herzog – trotz ihres undankbaren vierten Platzes im Eisschnellauf.