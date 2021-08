Sie haben als Elfte die Heimreise angetreten und um 35 Hundertstel den Finaleinzug im Kajak Einer verpasst. Was geht einem da durch den Kopf?

Viktoria Wolffhardt: Ich bin weder zufrieden noch super unzufrieden. Das ist so ein Mittelding mit bitterem Beigeschmack. Aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Gleich nach dem Rennen habe ich fast ein bisschen schmunzeln müssen, weil es einfach so ein verflixtes Jahr war. Der elfte Platz passt zu meiner gesamten Saison. Mein Semifinallauf war bis auf einen Fehler richtig gut. Aber es sind einfach die besten Leute am Start gewesen und es ist kein schlechtes Ergebnis.

Es waren Ihre ersten Olympischen Spiele. Werden es auch die einzigen bleiben?

Das hoffe ich nicht. Paris ist ja schon in drei Jahren und ich möchte mich definitiv wieder der Qualifikation stellen. Nach allem, was war, war Tokio fast ein Befreiungsschlag und ich bin froh, wenn ich das Ganze jetzt abschließen und einen Neustart wagen kann. Darauf freue ich mich.

Wie war es für Sie, in Zeiten einer Pandemie an einem der größten Sportereignisse der Welt teilzunehmen?

Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Das olympische Dorf war komplett abgeschottet. Täglich wurden wir getestet und beim Essen saß jeder einzeln zwischen Plexiglas-Trennwänden. Aber die Stimmung war trotzdem unglaublich. Du siehst die Sportler der ganzen Welt aus allen Sportarten, isst gemeinsam und es ist so viel positive Energie im Raum. Alle, die dort sind, arbeiten am selben Ziel. Ungefähr 10.000 Athleten waren gleichzeitig da. Allerdings sind ständig welche dazugekommen und wieder welche abgereist, weil man das Dorf 48 Stunden nach dem Wettkampf verlassen musste.

Und der Wettkampf selbst?

Wir sind hingekommen, da waren die Tribünen schon aufgebaut. Und erst nach einer Zeit haben wir erfahren, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden. Das hat uns schon traurig gestimmt. Bei uns im Sport ist ja nicht jeder Wettkampf gut besucht und vor so viel Publikum wäre das definitiv ein richtiges Highlight gewesen. So war die Stimmung beim Rennen wie beim Training. Es sind dieselben Leute am Rand gestanden. Man durfte nicht anfeuern, klatschen oder mitlaufen. Das war alles ganz streng. Auch im Freien musste man überall die Maske tragen, das hemmt die Stimmung ein bisschen.

Wie sind Sie mit der Strecke zurechtgekommen?

Die Strecke ist nicht mehr so gewesen wie 2019, da waren wir schon zweimal dort trainieren, aber definitiv besser. Es ist nicht das größte Wildwasser, aber eines der besseren. Für mich gilt: umso wilder, umso wohler fühle ich mich. Die neuen Strecken sind oft kleiner und nicht so schnell, dafür gibt es mehr Möglichkeiten, den Kurs zu setzen.

Wie ist es nun, nach über drei Wochen Ausnahmezustand wieder zurück zu sein?

Ich habe mich so gefreut, wieder heimzukommen und es hat sich genau nichts geändert. Aber wenn du dort bei den Spielen bist, lebst du echt abseits von jeglicher Realität. Es ist ein Privileg, das erleben zu dürfen und ich weiß diese Erfahrung sehr zu schätzen. Als Sportler ist man es ohnehin gewohnt, dass sich immer alles um einen dreht, und das ist bei den Spielen noch mehr so. Du kannst dich wirklich auf dich selbst konzentrieren, dir wird alles zur Verfügung gestellt. Ich bin mit mehr Erfahrung zurück, aber immer noch die Gleiche.

Was ist für die weitere Saison geplant?

Ich habe noch zwei Weltcups und die WM in Bratislava und möchte die restliche Saison wieder in beiden Disziplinen fahren. Allerdings bin ich aus dem Canadier sehr draußen und werde gleich auf Trainingslager fahren, da mir die Zeit für C1 davonrennt. Deshalb gibt’s bei mir keine Pause. Ich freue mich auf das normale Wettkämpfen. Dafür Energie aufzubringen ist einfacher als für das, was letztes Jahr war.