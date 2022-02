Diethart mitten im Pekinger Geschehen

Ex-Skispringer Thomas Diethart ist seit kurzem im Trainerstab von Österreichs Skisprungdamen und assistiert Cheftrainer Harald Rodlauer. In dieser Funktion bekommt er wenige Wochen nach seiner „Amtseinführung“ die Gelegenheit, die Olympischen Spiele einmal von der anderen Seite kennenzulernen.

„Es ist sehr schnell gegangen“

Als Aktiver gewann Diethart 2013/2014 die Vierschanzentournee und holte in Sotschi Silber im Teambewerb. Acht Jahre und einen Comebackversuch später darf er nun seine Erfahrung an die weiblichen Olympioniken weitergeben.

„Es ist sehr schnell gegangen. Zuerst die Entscheidung das Comeback abzubrechen und dann die Möglichkeit, bei den Damen mitzuarbeiten. Dadurch, dass ich den Cheftrainer von früher sehr gut kenne und wir uns immer gut verstanden haben, war von Anfang an klar, dass ich diese Chance annehmen möchte.“

Angst vor Ansteckung vor Olympia spürbar

Kurz vor dem Abflug nahmen die Damen noch an zwei Weltcup-Bewerben teil. Die Angst vor Ansteckung so kurz vor den Spielen ist spürbar. „Alles ist angespannter als normal. Wir passen extrem auf, gehen regelmäßig testen. Mit Freunden haben wir uns die letzten Wochen gar nicht mehr getroffen, um das Risiko zu minimieren. Für Peking müssen wir ständig unseren Gesundheitsstatus und unsere Testergebnisse bekanntgeben, sonst kann es passieren, dass man nicht hinüberfliegen darf.“

Für den Michelhausener beginnt das neue Kapitel also gleich mit einer besonderen Herausforderung. Eine lange Eingewöhnungsphase habe er aber ohnehin nicht gebraucht, da der Cheftrainer die Linie vorgebe und er die rechte Hand sei.

„Für mich ist das Kapitel aktive Karriere 100-prozentig abgeschlossen.“

Außerdem kennt Diethart viele Athletinnen noch aus seiner aktiven Zeit. „Ich hoffe, dass in Peking alles gut geht, bis wir drüben sind und sich die Sportlerinnen gleich gut auf die Schanze einstellen können. Wir Trainer haben darauf eh nicht viel Einfluss, aber ich freue mich schon sehr darauf.“

Dass Diethart nicht mehr selbst auf den Brettern stehen wird, ist für ihn kein Grund zur Wehmut. „Für mich ist das Kapitel aktive Karriere 100-prozentig abgeschlossen. Ich hab’s nochmal probiert, es hat nicht so schlecht funktioniert, aber ich habe gesehen, für ganz nach vorne reicht’s nicht mehr. Da fehlt noch ein bisschen was, und dann ist die volle Motivation nicht mehr so dagewesen. Aber ich bin wirklich glücklich und froh, dass ich es probiert habe.“