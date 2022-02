Markus Floth: Zuerst Tokio jetzt Peking

Der Tullner Markus Floth darf zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres bei Olympischen Spielen mitwirken. Für Peking wurde er vom Olympischen Komitee als Musikdirector und MC (Master of Ceremony, Anm.) angefordert. Chinesische Beobachter in Tokio haben ihn direkt danach angesprochen und diese Aufgabe angeboten.

Vor Ort ist er nun inmitten eines Teams aus Internationalen mit viel Erfahrung und eher unerfahrenen Einheimischen. Sein chinesischer Assistent wird von ihm eingeschult. Da nur Chinesen im spärlich vertretenen Publikum sitzen, hat Floth diesmal keinen direkten Kontakt zu den Fans. Dafür ist er für die Umsetzung des musikalischen Konzepts hauptverantwortlich. „Wir versuchen schöne dramatische Übergänge zu finden, vor dem Rennen Spannung aufzubauen und müssen auch berücksichtigen, wann das Live-Fernsehen einsteigt. Unser Part ist: Wie schafft man es, dass die Leute im richtigen Moment klatschen, in Stimmung kommen und die Fahrer anfeuern?“, erklärt Floth, der alle Langlauf-Bewerbe betreut.

„Wir kommunizieren hauptsächlich mit Händen und Füßen."

Der Tullner erzählt auch von der Zusammenarbeit mit seinem engsten Mitarbeiter, der kein Wort Englisch spricht. Dafür hat Floth zum ersten Mal in seiner Karriere eine persönliche Assistentin an seiner Seite, die für ihn dolmetscht. „Wir kommunizieren hauptsächlich mit Händen und Füßen. Bei den Bewerben sitzen wir getrennt voneinander. Wenn ich ihn anfunke, geht das zuerst an die Übersetzungsstelle. Ich muss also immer rechtzeitig meine Befehle ausgeben.“

„Ich habe eine Bestätigung gebraucht, dass ich aufgrund meiner Fähigkeiten wichtig bin für die gute Umsetzung der Olympischen Spiele.“

Die größte Herausforderung stellte jedoch die Einreise dar, bei der enorm viel Aufwand betrieben wird. Neben umfangreichen Coronatests vor und nach dem Flug sind verschiedene Apps, zahlreiche Dokumente und ein offizielles Einladungsschreiben notwendig, um ins Land gelassen zu werden. „Ich habe eine Bestätigung gebraucht, dass ich aufgrund meiner Fähigkeiten wichtig bin für die gute Umsetzung der Olympischen Spiele.“

Nach seinem über dreiwöchigen Aufenthalt in Peking wird Floth direkt mit dem österreichischen Team abreisen.

Die Chinesische Mauer kann er zwar vom Olympischen Dorf aus bewundern, aus der Nähe wird er sie allerdings nicht sehen: „Man darf das Dorf nicht verlassen. Selbst zum Veranstaltungsort fahren wir immer mit dem Bus.“ Bei aktuell minus 20 Grad Celsius ist das womöglich gar nicht so schlecht.