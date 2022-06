Großer Andrang auf Reitturnier in Sieghartskirchen

Werbung

40 Starter und Starterinnen aus ganz Österreich folgten der Einladung des Reittreffs Tullnerfeld aus Wagendorf und nahmen am Orientierungsreitturnier am Gelände des Reitstalls Neunteufel in Ried am Riederberg teil.

Dabei wurden von allen Seiten beeindruckende Leistungen geboten. Die Teilnehmer legten je nach Klasse bis zu 27 Kilometer in den umliegenden Ortschaften der Marktgemeinde Sieghartskirchen zurück, während die Veranstalter mit einer makellosen Durchfürung der Veranstaltung brillieren konnten.

Im Anschluss überreichte Bürgermeisterin Josefa Geiger den Siegern und den Platzierten die Trophäen und Sachpreise vom Reittreff Tullnerfeld, gespendet von Firmen aus dem Tullnerfeld.

„Wir danken allen unseren Unterstützern, die diese tolle Veranstaltung möglich gemacht haben und versprechen, nächstes Jahr wieder ein Orientierungsreitturnier zu planen,“ so Gerty Schabas vom Reittreff Tullnerfeld.