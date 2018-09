Bereits im Semifinale beim Weltcup im slowenischen Tacen ließen die österreichischen Athletinnen aufhorchen.

Tullns Viki Wolffhardt erwischte im Kajak-Einer einen starken Start und lag bei der ersten Zwischenzeit sogar in Führung. Nach einer Torberührung und zwei Strafsekunden qualifizierte sie sich als Vierte für das Finale.

Dort blieb Wolffhardt zwar fehlerfrei, kam aber dennoch nicht an ihre Konkurrentinnen, Vize-Europameisterin Corinna Kuhnle und Gesamtweltcup-Führende Jessica Fox heran. Der Jubel ist dennoch groß, denn mit Rang drei (plus 5,16 Sekunden auf Siegerin und Teamkollegin Kuhnle) stand sie erstmals in ihrer Karriere im K1 auf dem Weltcup-Podest.

„Ich bin voll zufrieden mit meinem Lauf und sehr happy über meine erste Weltcup-Medaille im K1. Der erste Teil des Rennens war super, unten ist mir dann aber die Kraft ausgegangen, weil ich ein bisschen erkältet bin“, so die 24-Jährige. In der K1-Gesamtwertung verbesserte sie sich mit dem Ergebnis auf Platz fünf. Auch für das Finale im Kanadier-Einer tags darauf hatte Wolffhardt große Pläne. Gemeinsam mit Teamkollegin Nadine Weratschnig sollte sie dort Österreich vertreten. Doch wegen Hochwassers mussten alle Läufe abgesagt werden. Der künstliche Wildwasserkanal wird nämlich vom natürlichen Fließwasser des angrenzenden Flusses gespeist.

Für die Sportler bedeutete dies, dass die Ergebnisse der Qualifikation zählten. Viki Wolffhardt war dort Fünfte geworden.

OKV-Cheftrainer Helmut Oblinger zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Weltcup-Wochenendes: „Wir sind super aus der Sommerpause rausgestartet und das Trainingslager hier vor zwei Wochen hat sich anscheinend ausgezahlt. Conni (Kuhnle, Anm.) habe ich noch nie so stabil gesehen und Viki hat trotz Verkühlung eine fast fehlerfreie Leistung gezeigt.“