Der Saisonhöhepunkt ist vorbei. Viki Wolffhardt freut sich auf einen Monat Abstand vom Boot.

Im Olympiakanal in Rio de Janeiro zeigte sie jedoch noch einmal eindrucksvoll ihren Kampfgeist. Wie gewohnt trat die Tullnerin auch bei der Weltmeisterschaft in beiden Disziplinen, Kajak und Canadier Einer, an.

Während sie im Kajak nach einem großen Fehler und einer Torberührung als 17te ausschied, zog sie im Canadier souverän ins Finale ein.

Zunächst noch etwas zurückhaltend, legte Wolffhardt einen soliden Mittelteil hin, verschlief dann aber laut eigenen Angaben die letzte Kombination. Am Ende fehlten ihr knapp 60 Hundertstel auf das Podest.

„Das ist natürlich sehr ärgerlich und knapp. Man fährt ja nicht im Finale mit, um einfach im Finale zu sein. Man will eine Medaille. Allerdings war das ein unglaublich qualitativ hochwertiges und enges Rennen“, so Wolffhardt, die sich mit dem fünften Platz hinter Landsmännin Nadine Weratschnigg zufriedengeben muss. Auf den Plätzen zwei und drei waren die Britin Mallory Franklin und die Tschechin Tereza Fiserova gelandet. Respekt zollte Wolffhardt vor allem der Konkurrentin Nummer eins aus Australien, die sich Gold schnappte: „Hut ab vor Jess Fox. Wie zu erwarten hat sie unfassbar abgeliefert. Eine richtig inspirierende Performance und super cool zu sehen, wie sehr die Mädels mittlerweile riskieren und angreifen. Man musste echt einen perfekten Lauf abliefern, um unter den Top drei zu sein.“

Wolffhardt versucht, der Enttäuschung nicht die Oberhand gewinnen zu lassen und besinnt sich ihrer erfolgreichen Saison.

Mit dem EM-Titel und dem dritten Platz im Gesamtweltcup braucht sich die 24-Jährige nicht zu verstecken. „Es ist in beiden Disziplinen gut gelaufen. Und Fünfte der Welt hört sich auch nicht schlecht an.“

Nun freut sich Wolffhardt auf die nächste Saison und die bevorstehende Pause, die sie dringend notwendig habe. Bereits Ende Oktober startet das Training und die Vorbereitung auf die kommende Saison wieder voll. „Ich weiß, woran ich arbeiten muss und es wird wieder eine große Herausforderung.“