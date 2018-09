Die Ausgangslage ist vielversprechend. In Krakau holte sich Viki Wolffhardt heuer EM-Gold im Canadier, beim Gesamtweltcup wurde sie im C1 Dritte. Außerdem konnte sie auf der WM-Strecke in Rio heuer bereits einen Sieg einfahren.

Die Erwartungen an die Weltmeisterschaft in Brasilien, die von Mittwoch, 26., bis Sonntag, 30. September, stattfindet, sind also dementsprechend hoch.

Die Saison hätte für die erfolgsverwöhnte Tullnerin kaum besser laufen können. „Es ist komischerweise jedes Jahr bisher zugleich mein bestes Jahr. Dabei hatte ich Angst, weil heuer der richtige Sprung von der U 23 in die Allgemeine Klasse stattgefunden hat. Also offiziell alt. Aber ich bin super in die Saison reingekommen. Mit EM-Gold fällt dann alles andere auch leichter“, so die 24-Jährige.

Spaziergang wird die WM aber sicherlich keiner, immerhin warten Konkurrentinnen wie Australiens Jessica Fox, die wohl die Top-Favoritin in beiden Disziplinen (Kajak und Canadier, Anm.) ist, sowie heimische Größen. Im eigenen Stall kämpft Wolffhardt gegen Corinna Kuhnle und Antonia Osschmautz im Kajak und gegen Nadine Weratschnig im Canadier. „So viele starke Kanutinnen im eigenen Team – das ist Fluch und Segen zugleich, weil man sich gegenseitig pusht.“

Wolffhardt gibt sich gewohnt vorsichtig optimistisch, denn, wie man zuletzt beim Weltcup-Finale in Spanien gesehen hat: Es kann alles passieren, zum Beispiel der Helm verloren gehen. Deshalb will sie auch die heurigen Siege im Frühjahr auf der WM-Strecke nicht zu hoch bewerten. „Es ist ein komplett neues Rennen mit mehr Startern. Und es werden alle in Topform sein.“

Für den letzten Feinschliff ist Wolffhardt zwei Wochen vor Beginn angereist und nutzt die fünf Tage bis zum WM-Start für ausgiebiges Training. Sie wird wieder in beiden Disziplinen starten, denn die Leistungen würden sie weiterhin bestätigen. „Ich werde beides bis zur WM genau 50:50 fahren.“

Rio bietet auch die Gelegenheit, erste Punkte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu sammeln. „Aber entschieden ist danach definitiv noch nichts.“