Paddelsportlcub lockt mit Schnupperkursen

Der Paddelsportklub Tulln geht in die Offensive und möchte möglichst vielen Menschen in den nächsten Monaten die Gelegenheit bieten, den wunderschönen Padelsport kennenzulernen. „Padeln ist für alle naturbegeisterten Singles, Paare und Familien super geeignet. Mit ein wenig Glück können sogar Biber vom Wasser aus beobachtet werden“, lässt der Paddelsportklub in einer Aussendung wissen. Mit zwei Schnupperaktionen sollen Interessierte die Möglichkeit haben ein Gespür zu bekommen, ob dieser Sport etwas für sie ist. Am 20. Mai, 3. Juni und 29. Juli von neun bis 15 Uhr wird „Schnupperpadeln für die ganze Familie“ angeboten. Als Kostenpunkt fallen lediglich zehn Euro Leihgebühr pro Person für die komplette Ausrüstung an. Kinder müssen mindestens zehn Jahre alt sein und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen natürlich schwimmen können. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es über die Mailadresse juergenschobert@paddelsportklub-tulln.at

Außerdem wird ab Juni jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 18 bis 20 Uhr regelmäßiges Schnupperpadeln angeboten. Auch hier müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwimmen können. Als Ausrüstung braucht man bequeme Kleidung, Windjacke, Badehose, Sonnenschutz, Handtuch und Trinkflasche. Reservewäsche wird empfohlen. Kosten fallen bei diesen Schnupperkursen keine an. Die Anmeldung ist über www.paddelsportklub-tulln.at/terminkalender möglich. Treffpunkt für beide Kurse ist jeweils der Paddesportklub Tulln im alpenverein Sepp Brezina Haus an der Donaulände ungefähr 150m donauaufwärts vom Minoritenkloster.