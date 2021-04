Fünf junge Männer aus dem Bezirk Tulln wollen eine neue Trendsportart im Tullnerfeld etablieren. Marjan Petrovic, Manuel Kerschner, Martin und Alexander Lukic und Tobias Rauschmayer hat das Padel-Tennis-Fieber gepackt und nicht mehr losgelassen.

Wolfgang Stritzl Padel-Tennis ist angekommen

Padel-Tennis, in Spanien nach Fußball die bereits beliebteste Sportart, boomt auch in Österreich. In Langenrohr soll die erste Padel-Tennis-Anlage im Bezirk errichtet werden.

„In Österreich entstehen immer mehr Anlagen mit diesen Plätzen. Die Standorte in Wien (Prater) und St. Pölten haben wir kennengelernt. Gepackt vom Tempo und der Geschicklichkeit, die dieser Sport verlangt, sind wir dem Sport richtig verfallen“, so Tobias Rauschmayer.

Tullns Padel-Tennis-Pioniere möchten die aufstrebende Sportart auch in den Bezirk holen. „Unsere derzeitige Planung konzentriert sich auf ein Grundstück in Langenrohr hinter der Agip-Tankstelle, auf dem wir noch diesen Sommer vier Plätze errichten wollen.“

So soll die neue Padel-Tennis-Anlage aussehen. NOEN

Die endgültige Absegnung durch die Gemeinde Langenrohr ist noch ausständig, die Baugenehmigung könnte noch im April folgen. „Die Vorgespräche mit dem Bürgermeister sind äußerst positiv verlaufen.“

Die Errichtung der Anlage ist mit 250.000 Euro budgetiert. „Ein Teil wird von der Volksbank Tulln finanziert.“

Rauschmayer & Co. hoffen, den Zeitgeist zu erwischen: „Nachdem wir in unserem Umfeld den starken Wunsch nach sportlicher Aktivität wahrgenommen haben, denken wir, dass es der ideale Zeitpunkt ist, um das Sportangebot im Bezirk qualitativ zu erweitern.“

Die langjährigen Hobbyfußballspieler kennen das Vereinsleben aus allen Perspektiven. Es soll ein einladendes Umfeld, ein Wohlfühl-Ambiente geschaffen werden. „Daher ist zusätzlich auch eine Lounge mit Swimming-Pool geplant. Da das Spielen nur zu Viert möglich ist, ist es eine tolle Möglichkeit, sich gemeinsam sportlich zu betätigen und anschließend in der Lounge Zeit miteinander zu verbringen.“

Jahresmitgliedschaften sind genauso möglich, wie das stundenweise Mieten eines Platzes.

Weitere Informationen unter info@padel-area.at, der Telefonnummer: +43 670 2004007 bzw. auf der Homepage https://www.padel-area.at/