Pfarrgemeinderat und Pfarrer laden zum Fest

Im Rahmen einer großen Spendenaktion zur Rettung des Glockenstuhls lädt die Pfarre Heiligeneich am Sonntag, den 2. Juli, zu einem Pfarrfest auf den Kirchenplatz ein. Nach der Festmesse mit Pfarrer Robert Wajda zu Ehren des goldenen Priesterjubiläums von Altpfarrer Richard Jindra, beginnt das Pfarrfest um 10 Uhr mit einem Frühschoppen der Blasmusik Heiligeneich. Um 12 Uhr startet das Kinderprogramm im Pfarrgarten. Das musikalische Programm beginnt am Nachmittag um 14 Uhr mit dem Bäuerinnenchor, gefolgt um 15 Uhr vom Kirchenchor. Die große Schlussverlosung steht um 16 Uhr auf dem Programm. Neben warmen Speisen ist mit Kaffee und Kuchen sowie mit einer Achtelbar bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Glockenstuhl an Grenze der Belastbarkeit

Der Reinerlös des Pfarrfestes am 2. Juli dient zur Finanzierung der notwendigen Renovierung des Glockenstuhls der Pfarrkirche in Heiligeneich. Derzeit ist der historische Glockenstuhl an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen, aus diesem Grund wird derzeit die größte Glocke nicht mehr geläutet, um den Glockenstuhl bis zu seiner Erneuerung zu schonen.