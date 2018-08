In der Stadt, die niemals schläft, haben sich Österreichs Dodgeball-Vertreter besonders aufgeweckt gezeigt: Bei den Weltmeisterschaften in New York sicherte sich das Herrenteam durch einen klaren Finalsieg über Malaysia den Titel.

Bei den Damen war die Tullnerin Julia Schwarz mittendrin statt nur dabei. Die routinierte Spielerin, die vor einigen Jahren vom Handball- ins Dodgeball-Lager übersiedelt war, zählte zu den Stützen der rot-weiß-roten Auswahl, die es ebenfalls ins Endspiel schaffte. Dort wartete mit England der „Lieblingsgegner“, der dieses Mal die Nase beziehungsweise die Bälle vorne hatte: „Es war zwar knapp, aber England erwies sich als überlegen, diesen Umstand muss man neidlos anerkennen“, zollte die 30-Jährige der Leistung des Erzrivalen einerseits Tribut, jubelte aber andererseits auch über Silber, schließlich besteht bereits im Oktober bei der Europameisterschaft im italienischen Lignano Gelegenheit zur Revanche.

Nach einer Niederlage im Halbfinale gegen Schottland besiegte das Mixed-Team im Spiel um Platz drei Australien und holte sich die Bronzemedaille. Sieger wurde England. Weil die Briten bei den Herren den Sprung auf das Siegespodest knapp verpassten, ging Österreich als insgesamt beste Nation aus diesen Weltmeisterschaften hervor, an denen sich rund 30 Länder beteiligt hatten.

Sport und Show sind in New York Zwillinge

Der sechstägige Aufenthalt in den Vereinigten Staaten war jedenfalls denkwürdig, nicht nur, was die sportlichen Leistungen anbelangt. Das 30-köpfige Aufgebot, mit Eltern und Supportern war Österreich mit rund 70 Personen vertreten, staunte über die Sportaffinität der Stadt und ihrer Menschen, denen auch das Show-Element ganz besonders wichtig ist. Als die Österreicher in der U-Bahn und vor dem Sporttempel Madison Square Garden die Soundbox auf extrem laut stellten, sangen und abshakten, ließen sich die New Yorker nicht lange bitten und machten mit - österreichische Begeisterung wirkt eben ansteckend.

Ebenso groß ist die Begeisterung für Dodgeball, das Sportevent wurde live am berühmten Sportsender ESPN übertragen.

Bei der WM war auch ein Vertreter der österreichischen Botschaft anwesend, der Julia Schwarz und Kollegen danach zu einem Empfang in die Botschaft einlud: „Kommt auch nicht alle Tage vor“, schmunzelt die Paradesportlerin, die in den kommenden Tagen bereits die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Angriff nimmt: „Wir wollen gewinnen!“