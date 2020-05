„Weit ,Radlfoan‘ für einen guten Zweck“ – unter diesem Motto steht das „Covid400-Projekt Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang“.

Drei Triathleten stellen sich in den Dienst einer guten Sache. Christian Dam, Betreiber des Tullner Fitnessclubs Injoy und 18-facher Ironman, ist Initiator des Projektes. Ihm zur Seite stehen Paul Marouschek, Abteilungsleiter Bundeskriminalamt und 20-facher Ironman, und Heinz Travnicek, sechsfacher Ironman.

Sonntag: Jeder gefahrene Kilometer ein Euro

Am Sonntag, 31. Mai, sitzt das Trio von Sonnenauf- bis -untergang im Sattel eines Rennrades. „Wir werden ordentlich in die Pedale treten“, so Dam. Ziel sind mindestens 400 gefahrene Kilometer. Jeder Kilometer soll mit mindestens 1 Euro vergütet werden. „Wir wollen ein sportliches Zeichen setzen und den in Bedrängnis geratenen Einzelunternehmern im Raum Tulln finanziell unter die Arme greifen.“

Um „jede noch so kleine“ finanzielle Unterstützung von im Raum Tulln ansässigen Unternehmen wird gebeten.

Die Spenden laufen in Kooperation mit dem Verein „Laufend Helfen“ über das Spendenkonto AT39 3288 0000 0058 6875; Betreff: projektcovid400