Hohe Reitkunst in Ried am Riederberg

NÖ Bewerbe und Cupwertungen von der Klasse lizenzfrei bis zur Klasse S zogen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Reitstall Neunteufel Meierhof in Ried am Riederberg.

An allen Klassen des Dressurturniers herrschte reges Interesse, was sich sowohl an den Teilnehmerzahlen wie im Publikum zeigte.

Bei Temperaturen über 30 Grad an beiden Tagen sicherte sich in der schweren Klasse Violetta Antel den Sieg, die somit auch die Gesamtwertung im erstemals mit Geld dotierten OLF Consulting Cup gewann. Das für den heimischen Reitsport sehr großzügige Preisgeld sah 300 Euro plus Siegerdecke für das oberste Podest vor, 200 und 100 Euro gingen an Platz zwei und drei, dazu Schlumberger-Geschenkkörbe für die ersten drei.

Siegerin aus Königstetten

Die spätere Erstplatzierte Violetta Antel aus Königstetten ging als Favoritin ins Turnier. Die 41-Jährige und Hannoveraner- Wallach Sazou d Ámour konnten in der Vergangenheit schon einige Titel holen, darunter zuletzt Wiener Vizelandesmeisterin in der Kleinen Tour 2022. „Sazou und ich sind ein eingespieltes Team, ich reite ihn gemeinsam mit seiner Besitzerin seit er drei Jahre alt ist“, geht Antels Dank auch an Eigentümerin Maria Kissich, die ihr Turniere auf dem derzeit zwölf Jahre alten Wallach ermöglicht. „Während dieser gesamten Zeit wurden wir von Patricia Kottas Heldenberg trainiert“, erklärt Antel, warum ihr Sieg für Wien zählt: Der Reitverein Dressurteam Kottas-Heldenberg hat dort seinen Sitz.

Das Geheimnis für ihren Erfolg im Reistport? „Ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür dass man auch als 'Gastarbeiterkind' ohne großen finanziellen Möglichkeiten sehr viel mit etwas Glück, Talent und vor allem Disziplin und Ausdauer schaffen kann“, sagt Antel.

9 Teufel Cup Klassen A bis L

Im 9 Teufel Cup der Klasse A ging der Sieg an den namensgebenden Gastgeberstall: Antonia Wichlas vom Reitstall Neunteufel Meierhof auf Galando 2 holte sich den ersten Platz.

In der Klasse L ging der Sieg an Johanna Scheu aus Gföhl, an zweite Stelle setzte sich eine Reiterin aus dem Bezirk: Verena Stolfa vom Reit- und Fahrverein Mio Cavallo überzeugte auf Haflinger Arjen B.

Im 9 Teufel Cup Klasse M setzte sich Lea Steinert (Pferdesportzentrum Kaletenleutgeben) auf Donna Rosa FM durch.

Weitere Ergebnisse in den Cup-Bewerben

Bei der Equiva Dressage Trophy holte sich Sophie Wahl vom Reitverein Geiger-Amstetten auf Irish Tinker Mc Earl den Sieg, Platz zwei ging an den Gastgeber: Barbara Sattler vom Reitstall Neuenteufel Meierhof auf Seaview Felix.

In der Cavallo meets Equiva Trophy ging der Sieg nach Wimpassing: Jasmin Nadlinger (Dressurteam Nadlinger) und Retro holten die höchste Punktezahl. Auf Platz 4 ein Team aus dem Bezirk: Elisabeth Seidl ging auf Hnnoveraner Zarifee für den Reit- und Fahrverein Königstetten an den Start.

Bei der Pferdemedizin Freiler Jungpferdetrophy war Julia Kraus vom Wiener Dressurteam Kottas-Heldenberg nicht zu schlagen, den zweiten Platz holte sich Isabelle Sachsen-Coburg Gotha mit Zaubermaus 5 für den Reit- und Fahrverein Mio Cavallo, Zeiselmauer.