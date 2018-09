Nach der wetterbedingten Absage im August konnte nun ländliche Landesmeisterschaft für Haflinger im Springen bei optimalen Bedingungen ausgetragen werden.

Der Reitstall Neunteufel - Meierhof in Ried am Riederberg lud im Rahmen des Springturniers zur Meisterschaft. Veranstalter Bernhard Neunteufel und sein Team sorgten für hervorragendes Hindernismaterial und einem spannenden Wochenende stand nichts im Wege.

Insgesamt gingen 18 Paare an den Start. Die Meisterschaft wurde in zwei Teilbewerben durchgeführt, wobei bei Punktegleichstand anschließend durch ein Stechen der oder die Aufsteiger/in ermittelt wurde.

Den Landesmeistertitel holte sich Lisa Pribil-Sumetsberger auf Mystery vom Tannenberg. Vizemeistern wurde Hannah 7 geritten von Lisa Sophie Schwaiger. Auf Platz drei folgte Bettina Schreiner mit ihrer fünfjährigen Stute Carola S.

„Ein herzliches Dankeschön ergeht vom Verein an alle Haflingerreiterinnen, die an der Landesmeisterschaft teilgenommen haben und so die Pferderasse einem breiten Publikum präsentiert haben“, so Verena Pflüger vom Reitstall.