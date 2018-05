Sie liebt ihn und er liebt sie – was soll da noch schief gehen? Lisa Pribil-Sumetsberger aus St. Andrä Wördern und ihr in Deutschland gezogener Mystery vom Tannenberg haben es erneut geschafft! Im letzten Jahr erritten sich die beiden bereits die Titel in Dressur, Springen und Vielseitigkeit. In Unterrohrbach auf der Anlage der Familie Reidinger hat Lisa erneut das Unglaubliche geschafft. Die 15-Jährige und ihr Pferd holten den Landesmeistertitel Dressur Junioren 2018 erneut ins Tullnerfeld.

Am ersten Tag gelang bereits eine Wertnote von 7,8 Punkten. Damit führte Lisa mit komfortablen Vorsprung von 0,7 Punkten auf die Zweitplatzierte. Am Sonntag konnte das Paar erneut den Sieg in der Tageswertung und den Titel mit einer Traumnote von 8,0 absichern.

Wie es die Tradition fordert, wurde im Anschluss an die Siegerehrung eine „Meistertaufe“ durchgeführt. Die Reiterin wurde direkt vom Pferd in voller Montur in eine Schiebetruhe voll Wasser gesetzt.

Die GR-Ranch in Unterrohrbach hat den Meisterschaften den verdienten Rahmen gegeben. Reiterin und Pferd bereiten sich nun für die bevorstehenden Bundesmeisterschaften in Salzburg vor.