Jubiläum mit zwei Jahren Verspätung: Tulln läuft endlich wieder

Die spektakuläre Streckenführung und die tolle Stimmung am Hauptplatz sorgen Jahr für Jahr dafür, dass immer mehr Laufsportler beim Tullner Rosenarcadelauf am Start stehen. Immerhin darf man bei diesem Lauf das Tullner Einkaufszentrum laufend durchqueren und wird von begeisterten Zuschauern ins Ziel „getragen“.

Auch Inklusionslauf wieder geplant

Am Mittwoch, den 29. Juni ist es zum zehnten Mal so weit. Um 16.30 Uhr starten die Kinder- und Jugendbewerbe. „Auch der Inklusionslauf ist wieder geplant“, erklärt Hauptorganisator Johannes Blauensteiner. Dabei starten Kinder und Erwachsene mit Lernschwächen oder einer körperlichen Beeinträchtigung gemeinsam mit bewegungsfreudigen Mitbegleitern in einem eigenen Bewerb über die Distanz von 330m.

Der Startschuss für den Walking-Bewerb und Hobbylauf (je 6,4 km) fällt um 18 Uhr. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet der Hauptlauf über 9,6 km, der um 19.30 Uhr beginnt.

Zeitgleich startet auch der Staffellauf (dreimal 3,2 km). In bewährter Manier wird auch wieder „Tullns schnellste Firma“ und „Tullns schnellster Verein“ gesucht. In dieser Wertung erhalten alle im Bezirk Tulln sesshaften Firmen und Vereine die Möglichkeit, sich untereinander zu messen.

Die Sieger aller Klassen werden im Anschluss auf der Event-Bühne am Hauptplatz mit Pokalen geehrt. Anmeldungen sind bereits unter www.rosenarcadelauf.at möglich.