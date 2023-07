Laufspektakel im Herzen der Stadt Tulln

Der Hauptplatz und die Rosenarcade in Tulln waren am 28. Juni wieder einmal im Ausnahmezustand, denn der Rosenarcadelauf ging in seine mittlerweile elfte Auflage. Wie jedes Jahr überließ das Organisationsteam der Sportunion Tulln unter Obmann Johannes Blauensteiner nichts dem Zufall und insgesamt waren rund 70 Personen mit Aufbau, Durchführung und Abbau der Veranstaltung beschäftigt und machten diese zu einem tollen Erlebnis.

Bei den Teilnehmerzahlen zeigte sich deutlich, wie beliebt dieser Lauf mittlerweile ist und dass er zu den größten des Landes gehört. „Mit insgesamt 875 Starterinnen und Startern wurde ein neuer Teilnehmerrekord erreicht“, freute Johannes Blauensteiner. Den größten Zuwachs gab es bei den Kinder- und Jugendläufen. 143 Starterinnen und Starter bei den 6-10-jährigen und 70 bei den 10-19-jährigen kann sich sehen lassen.

Für emotionale Momente sorgte der Inklusionslauf. So wurden diesmal alle Besucherinnen und Besucher von den Moderatoren motiviert, gemeinsam als Zeichen der Solidarität eine Runde um den Hauptplatz zu walken, zu joggen oder zu laufen. Diesem Aufruf schlossen sich rund 80 Menschen aller Altersklassen gerne an. Eigens dafür sind auch Menschen mit Lernschwäche und körperlicher Beeinträchtigung aus umliegenden Betreuungsheimen angereist.

Die große 3,2km lange Laufrunde wurde dann beim anschließenden Walking und Hobbybewerb erstmals in Angriff genommen. Diese galt es zweifach zu bewältigen. Die abwechslungsreiche Streckenführung inlkusive dem Einkaufscenter Rosenarcade und der fantastischen Stimmung im Ziel darf man durchaus als Highlight bezeichnen. Den ersten Platz bei den Walkern holte sich Romana Ludwig, welche der Mittelzeit am nächsten kam. Im Hobbylauf siegte Melanie Rauscher bei den Damen und Bernhard Url bei den Herren.

Hauptlauf mit Bombenstimmung

Aufgeheizt durch die Moderatoren Markus Floth und Michael Pimiskern die für grandiose Stimmung sorgten, kochte der Hauptplatz um 19.30 Uhr als der Start zum Hauptlauf und zum Staffelbewerb erfolgte. Mit unglaublichen 83 3er-Staffeln wurde auch hier ein neuer Rekord aufgestellt.

Der Hauptlauf verlief so spannend wie noch nie. Kurz vor dem Ziel waren die ersten vier Läufer nur ein paar Sekunden von einander getrennt. Günter Fries nutzte dann die selektive Laufstrecke durch die Rosenarcade, um sich vom Vorjahressieger Jakob Mohammad ein paar Meter abzusetzen und gewann in 34:19 Minuten den Hauptlauf über 9,6km. Bei den Damen siegte Lisa Pemmer in beachtlichen 39:52 Minuten.

Spannend war auch das Rennen um die Staffelkronen. Der Titel „Tullns schnellste Firma“ bei den Herren ging an die Firma Thomes. Bei den Damen siegte das Team der Firma DSM und in der Wertung Mixed holte sich Gelato Battistin ganz knapp den Sieg vor der Firma Dlouhy.

Ähnlich ging es auch bei „Tullns schnellster Verein“ zur Sache. Bei den Männern siegte der BBC Tulln, bei den Damen die Sportunion Tulln und in der Mixedwertung das Team des UHC Tulln, der mit rund 100 Starterinnen und Startern teilnahm. Bei der abschließende Siegerehrung bedankte sich das Organisationsteam der Sportunion bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Sponsoren und Partnern, die dieses unvergessliche Laufspektakel im zentrum der Rosenstadt ermöglichten.