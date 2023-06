Tulln sucht den schnellsten Verein der Stadt

Im Rahmen des Rosenarcadelauf, der am 28. Juni auf dem Hauptplatz in Tulln über die Bühne geht, wird auch wieder der schnellste Verein der Stadt gesucht. In der Vereins-Sonderwertung über drei Mal 3,2 Kilometer werden wieder spannende Duelle erwartet. Teilnahmevoraussetzungen sind die Nominierung von drei Mitgliedern oder Funktionären desselben Vereins, sowie die Bekanntgabe des Vereinsnamens inklusive der ZVR-Nummer bei der Anmeldung. Ob Briefmarken-, Sport- oder Gesangsverein, alle sind eingeladen sich der Herausforderung zu stellen. Gewertet werden die drei schnellsten Vereinsstraffeln in den Klassen männlich, weiblich und mixed. Alle weiteren Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.rosenarcadelauf.at. Das Rahmenprogramm des Rosenarcadelauf startet ab 16 Uhr, für gute Unterhaltung und Verpflegung ist gesorgt.