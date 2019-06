Er ist einer der Höhepunkte im Laufkalender des Tullner Bezirks. Autokolonnen setzen sich in Bewegung, der ganze Ort gleicht einem Parkplatz. 800 Starter geben bei den Läufen im 400-Einwohner-Dorf ihre Nennung ab. 150 freiwillige Helfer sorgen für einen perfekten Ablauf am Veranstaltungstag.

Läufer loben den Weintraubenlauf

Die Rede ist vom Ruppersthaler Weintraubenlauf, der am Sonntag seine bereits 19. Auflage erlebte. Das größte Lob kommt jedes Jahr von den Teilnehmern selbst. „Das ist eine tolle Veranstaltung, ein großartiger Lauf, bei dem ich immer wieder gerne starte. Die Organisation ist top“, so Alexander Bichl, Sieger über den 5-Kilometer-Lauf und trotz der weiten Anreise aus Zwettl längst Dauergast beim WTL.

In dieselbe Kerbe schlug der strahlende Sieger des Vormittags, Thomas Heigl: „Das Publikum war gewaltig und die ganze Veranstaltung super organisiert“, so Heigl beim Siegerinterview mit Franz Schober, der gemeinsam mit Martin Walzer durch den Tag führte. Heigl ist einer der besten Bergläufer Österreichs und landete den erwarteten Favoritensieg. Vorjahressieger Matthias Vogl (Hausleiten) war mit einem Rückstand von 17 Sekunden chancenlos.

Den Hauptlauf der Damen über 10 Kilometer gewann Anita Auttrit (LAC Harlekin). Sie freute sich über die sehr guten Laufbedingungen bei nicht zu hohen Temperaturen: „Der kurze Regenschauer hat Spaß gemacht.“

Zur besten Läuferin des Bezirks avancierte als Vierte Herta Schaupp vom SC Neustift/Felde, der wieder ein riesiges Teilnehmerfeld an den Start brachte. Josef Bauer, Obmann des SC Neustift, war bei den Herren schnellster Läufer des Bezirks (als Gesamt-24.).

Im Mittelpunkt standen auch Thomas Bagovits, Thomas Schragner (Großweikersdorf), Andreas Gassner und Petra Buresch (beide Kogl), die, erst am Vortag bei einem internationalen Feuerwehrturnier in Deutschland im Einsatz gewesen, den Rote-Nasen-Lauf in schwerem Gerät und Atemmaske bestritten.

Rahmenprogramm

so groß wie noch nie

Der Ruppersthaler Weintraubenlauf ist, was den enormen organisatorischen Aufwand betrifft, längst an seine Grenzen gestoßen. Das Rahmenprogramm war so groß wie noch nie. Heuer erstmals mit dabei war das SPORT.LAND.Niederösterreich mit einem Hindernisparcours, einer Torschusswand, Bewegungs- und Geschicklichkeitsstationen.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Im nächsten Jahr feiert der Ruppersthaler Weintraubenlauf sein 20-jähriges Jubiläum. Von Anfang an dabei ist Fritz Genger an der Spitze des OK-Teams. „Ich bedanke mich bei allen Helfern für 18 erfolgreiche Jahre. Der 20. Lauf wird 2020 groß gefeiert werden.“