Ein Lauffest in Ruppersthal

Es war auf ganzer Linie beeindruckend, was für ein Lauffest der USC Ruppersthal am Wochenende im Rahmen des 22. Int. Ruppersthaler Weintraubenlaufs ablieferte. Der Traditionslauf wurde den mittlerweile hohen Ansprüchen seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr als gerecht und sorgte auch neben der Strecke für gute Laune.

24 Starterinnen und 62 Starter wagten sich an die größte Herausforderung des Tages, den Lauf über 10 Kilometer. Philipp Gintenstorfer vom ULC Langenlois sicherte sich den Sieg bei den Herren vor Evergreen Robert Glaser aus Klosterneuburg und Daniel Hable, wobei die drei sich ein spannendes Rennen lieferten. Bei den Damen setzte sich Jutta Zapletal mit klarem Vorsprung vor Regina Stangl und Paulina Weissenbök durch. Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wagten sich dann an den Volkslauf über fünf Kilometer. Hier setzten sich Nadine Völkl und Stefan Einsiedler durch.

Damit war der Spaß aber noch lange nicht vorrüber, denn jetzt folgten die Kinder und Jugendläufe. Um den Nachwuchs auf die Strecke zu bringen, wurde intensiv in den umliegenden Schulen geworben, was sich offensichtlich bezahlt machte. An die 150 Kinder und Jugendliche matchten sich in den unterschiedlichen Altersklassen um die besten Zeiten und Medaillen und hatten offensichtlich großen Spaß daran.

Alle Athletinnen und Athleten, unabhängig von der Altersklasse, wurden ausgezeichnet betreut. Um Verletzungen zu vermeiden und möglichst viel Lauffreude zu ermöglichen gab es ein Aufwärmprogramm und Athletenbetreuung durch die Praxisgemeinschaft Schmidamühle.

Neben dem Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger, der während dem Lauf anwesend war, sorgten Landtagsabgeordneter Andreas Bors und Martin Tragschitz von der Sparkasse in Wagram bei der Siegerehrung für würdige Atmosphäre.

Großer Dank an alle Unterstützer

Christian Wieland, einer der Hauptverantwortlichen für die Organisation beim USC Ruppersthal zeigte sich angetan: „Es war super Laufwetter und alles hat reibungslos geklappt. Die Athletenbetreuung war toll und besonders die vielen Kinder die am Start waren, sind ein großer Grund zur Freude. Wir sind froh, dass auch die 22. Ausgabe so viel Andrang gehabt hat und dass Läuferinnen und Läufer aus ganz Österreich am Start waren, da der Weintraubenlauf ja ein Teil des Volkslaufcups ist. Insgesamt haben über 100 Helferinnen und Helfer mitgewirkt, damit alles funktioniert und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und der Rettung möchte ich mich bedanken.“

USCR-Obmann Gerhard Wimmer blies ins selbe Horn: „Wir können uns garnicht genug bedanken. Da haben so viele Leute mitgewirkt, ohne die das nicht funktioniert hätte. Von der Küche über die Sponsoren bis hin zu den Streckenposten haben alle einen wichtigen Teil beigetragen. Ohne so viel engagierte Personen, wäre ein Lauf dieser Größenordnung für einen kleinen Ort wie Ruppersthal nicht möglich.“

Für nächstes Jahr hat der Obmann bereits gute Nachrichten: „Wir sind uns jetzt schon sicher. 2024 wird die 23. Auflage über die Bühne gehen.“