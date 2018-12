Nach der enttäuschenden Blechserie bei den ÖJM in Innsbruck wagte eine Delegation von sechs NÖ Kunstturnerinnen den Antritt beim „International Gym-stars“ auf Malta. Für vier der sechs Mädchen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren war es der erste internationale Auftritt. Initiiert und begleitet wurde der Wettkampf von der neuen hauptamtlichen Trainerin des LZ St. Pölten, Sissy Lehota, die mit Turnerinnen der Union St. Pölten, Böheimkirchen und St. Andrä-Wördern zu Saisonende diesen Traditionsbewerb auf Malta erstmals beschickte.

Mit an Bord ging auch Miriam Markovic (13) von der Sportunion St. Andrä-Wördern. Das Aushängeschild des Vereins hat heuer im Herbst einen weiteren Schritt zur Weiterentwicklung ihrer sportlichen Karriere gesetzt und sich zum Einstieg in das LLZT St. Pölten entschlossen, in welchem sie nun parallel zum Vereinstraining täglich hart an sich arbeitet.

Nach vielen Unsicherheiten im gesamten Team beim Podiumstraining überraschte dann bereits der erste Wettkampftag. Unter über 250 Starterinnen aus zehn Ländern, von Norwegen bis Südafrika, gelang Markovic mit Rang fünf im Mehrkampf eine Top-Platzierung in der Stufe FIGmod13-15. Gleichzeitig qualifizierte sie sich für drei von vier möglichen Gerätefinals am Folgetag. Im Finale riskierte Markovic alles und nützte auf diese freche Weise alle drei Chancen — dreimal Bronze!

„Für Miriam war es eine neue Erfahrung, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Einsatz zu sein“, weiß Tina Weinberger vom LZ St. Pölten. „Doch zeigte sich, dass Markovic bereits durch erste internationale Erfahrungen in ihrer jungen Karriere (Starts in den USA und Luxemburg) durchaus in der Lage war, sich nach anfänglichem ‚Schock‘ über den Finaleinzug erneut zu mobilisieren und ein zweites Mal top zu performen.“ Auch Trainerin Lehota war zufrieden: „Der Weg stimmt! Die Unsicherheit in der Gewöhnungsphase an das neue Training sind abgelegt, die Abstimmung mit dem Heimtraining funktioniert. Alle Fragezeichen sind beseitigt!“