Tullner Handballerinnen sind zurück in der WHA

Tullns Handball-Damen fiebern dem Auftakt in der WHA entgegen. Ihr Comeback in Österreichs 1. Liga feiern sie am kommenden Sonntag in Stockerau.

„Es wird sicher nicht leicht. Es ist ein Derby. Und unser erstes Spiel in der WHA, in dem sicher alle nervös sind“, weiß Trainer Patrick Salfinger um die Schwere der Aufgabe.

Ein Testspiel gegen den Auftaktgegner hat es in der Vorbereitung bereits gegeben. Salfinger möchte die Niederlage aber nicht überbewerten, „es haben noch mehr Spielerinnen gefehlt als gegen Hollabrunn“.

„UHC Gartenstadt Tulln“ als neuer Name

Gegen Hollabrunn feierte Tulln (ohne die beruflich verhinderten Raphi Kugler, Kerstin Schindl und Neuzugang Petra Nagy) einen 30:21-Kantersieg. Routinier Gabi Grossberger half aus und steht auch für die Meisterschaft als Back-Up zur Verfügung. Eine große Talentprobe legte Leonie Arnold ab, sie erzielte ihre allerersten Tore in der Damenmannschaft. Sie wird im Oktober allerdings erst 15 Jahre jung und ist daher in dieser Saison noch nicht in der WHA spielberechtigt.

Das Spiel pfiff Obmann Günter Grossberger. Er sieht der neuen Saison optimistisch entgegen: „In Summe sind wir stärker geworden. Es sollte für den Klassenerhalt mehr als reichen. Wir schauen aber nur von Spiel zu Spiel.“

Viel erhofft sich Tulln von Lisa Felsberger und der Ungarin Petra Nagy, die zuletzt für Zwickau in der 1. Deutschen Bundesliga engagiert waren.

In der letzten Woche der Vorbereitung kann Tulln nicht in der Heimhalle trainieren. Diese wird für den Schulbeginn grundgereinigt. Ausgewichen wird nach St. Pölten, wo am Montag sportmedizinische Tests und am Mittwoch die Meisterschaftsgeneralprobe am Programm stehen, und Hollabrunn (Training am Dienstag).

Die Tullner Damen firmieren nach dem Aufstieg in die WHA unter dem Namen „UHC Gartenstadt Tulln“. Die Stadtgemeinde ist neuer, namensgebender Hauptsponsor und „hilft uns, die durch den Aufstieg gestiegenen Kosten für den Spielbetrieb in der WHA abzufangen und die Qualität unserer Nachwuchstrainings weiter zu steigern“, weiß Grossberger.