Tullns Kovacevic zeigt auch international auf

Der Startschuss ist gefallen und endlich hat die Saison der internationalen Meisterschaften im Schattenkampf — oder Poomsae wie die Disziplin unter Fachleuten gennant wird — begonnen. Den Auftakt machten die French Open in Paris, bei denen es auch für den Tangun Tulln etwas zu feiern gab.

Einzige Medaille für Österreich

Der Tullner Top-Athlet Savo Kovacevic war am Start und holte, gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem Bundeskader — Andreas Brückl und Tobias Kasparek— im Teambewerb der Herren unter 30 Jahren die Bronzemedaille. Zwar erreichten auch einige andere Kämpfer aus Österreich den Finalbewerb, das Trio glänzte aber mit der einzigen Podestplatzierung.

Es ist die einzige Medaille für Österreich bei diesem Event. Geschlagen wurde die heimische Auswahl nur von zwei ehemaligen Europameisterteams aus Dänemark und Spanien, die sich die ersten beiden Plätze ausmachten.

„Ich bin irre froh, dass wir gleich bei der ersten Meisterschaft dieses Jahres zeigen konnten was in uns steckt. Ein großes Danke hier auch an unsere drei Heimatvereine und Landesverbände für die Unterstützung. Für uns drei geht es um viel, denn gemäß den Vorgaben des neuen Bundestrainers werden jene Sportler zur EM oder WM gesendet, die erfolgreich sind“, freut sich Savo Kovacevic über den erreichten Stockerlplatz.

Neuer Bundestrainer, neue Vorgaben

Dieser Erfolg könnte sich mittelfristig als sehr wichtig herausstellen, denn wie Kovacevic bereits betonte, gibt es unter dem neuen Bundestrainer ein verändertes Auswahlverfahren für Großereignisse.

Noch im Herbst des Vorjahres wurde nämlich der deutsche Top-Trainer Kai Müller als neuer Bundestrainer für den Schattenkampf verpflichtet und die Herangehensweise hat sich deutlich verändert. Kein Monat vergeht ohne Trainingslager, zusätzliche Trainingsaufgaben und Teamwork.

Keine leichte Aufgabe für Kovacevic der als Polizist berufstätig ist. Umso erfreulicher ist aus seiner Sicht daher die Devise des neuen Trainers, der jene Athleten zu Großereignissen schicken möchte, die sich bereits bei Meisterschaften erfolgreich zeigten und profilieren konnten.

Ziel: Europameisterschaft in Innsbruck

„Unser großes Ziel ist die Teilnahme an der diesjährigen Europameisterschaft Poomsae, die Ende November in Innsbruck über die Bühne gehen wird. Damit schließt sich zugleich ein Kreis, denn vor genau 30 Jahren wurde in Innsbruck die allererste Europameisterschaft im Schattenkampf ausgetragen“; berichte Kovacevic.

„Bis dahin stehen aber noch etliche große Turnier auf dem Plan. So Ende Februar die German Open und Anfang März die Bulgarien Open“. Der erste große Schritt in Richtung der Nominierung für die EM gelang Kovacevic und seinen Teammitgliedern jedenfalls bereits mit dem starken Auftritt in Frankreich.