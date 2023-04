„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“

Werbung

Raimund Resch hat schweren Herzens seine Schiedsrichter-Karriere beendet. Noch bis Sommer hätte er Spiele bis zur 1. Landesliga leiten dürfen. „Dann aber hätte eine Abstufung gedroht, weil ich den Lauftest vermutlich nicht bestanden hätte. Und mit einem Abstieg wollte ich nicht aufhören, und außerdem möchte ich den Jungen keinen Platz verstellen“, so der Langenlebarner, dem dieser Schritt nicht leicht gefallen ist. „Ich gebe zu, dass ich feuchte Augen hatte, als ich mein Rücktritts-Schreiben an das Schiri-Kollegium verfasst habe.“ Eine überstandene Corona-Erkrankung könnte mit seinen abfallenden Ausdauer-Werten zu tun haben, „vielleicht ist es eine Form von long-covid, aber wissen wird man es nie“.

Raimund Resch feiert bald seinen 50. Geburtstag. Fast die Hälfte seines Lebens – 24 Jahre lang – ist er Schiedsrichter gewesen. Im Alter von 26 Jahren beendete er seine Fußballer-Karriere. Unter seinem damaligen Trainer bei Langenlebarn, Boris Simkovic, dem Vater von Ex-Profi und aktuellen Muckendorf-Spieler Tomas, hat er seine Liebe zum Laufen entdeckt – eine Tugend, die als Schiedsrichter gefragt ist. Und rückblickend betrachtet war der Schritt, Schiri zu werden, die genau richtige Entscheidung. Denn Resch machte eine Karriere, die ihm als Fußballer wohl verwehrt geblieben wäre.

Drei Jahre lang leitete er Spiele bis zur Regionalliga. Sein absoluter Höhepunkt war, als der glühende Rapid-Fan vor vier Jahren die Profis von Rapid Wien zum Testspiel gegen Klosterneuburg aufs Feld führen durfte.

Landesliga-Schlager war Abschiedsspiel

In der Herbstsaison pfiff Raimund Resch vor mehr als 850 Zuschauern den 1.-Landesliga-Schlager Retz gegen Haitzendorf. „Das war also im Nachhinein betrachtet mein Abschiedsspiel.“

Er hält es nach dem Motto: „Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.“ So bleibt an Wochenenden mehr Freizeit, die er neben Besuchen von Rapid-Spielen dazu nützt, den Tullner Handballerinnen die Daumen zu drücken. Er ist Stammgast von Heimspielen des UHC. Auch dem Schiedsrichter-Wesen wird er nicht verloren gehen und sich künftig als Betreuer von jungen Referees engagieren.