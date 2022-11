Wieder ein Sieg für die Tullner SportMS

Werbung

Vor wenigen Wochen fanden in Wiener Neustadt die Cross Country Landesmeisterschaften der Schülerinnen und Schüler statt. Insgesamt 940 Schülerinnen und Schüler aus 50 Schulen des Landes waren am Start. Die Sportmittelschule Tulln stellte gleich vier Mannschaften in unterschiedlichen Kategorien.

Das Mädelsteam der Kategorie 0B weiblich wurde dabei Landesmeister und Miriam Schalkhammer aus der 2b erreichte den guten 3. Platz in der Einzelwertung. Die Mädels kann man auch persönlich am Tag der offenen Tür der SportMS Tulln kennenlernen, der am 18. November stattfinden wird. Nähere Infos und mehr Fotos vom Wettkampf sind auf der Homepage der SportMS zu finden.