Erfolgreiche Schützen aus Königstetten und Langenlebarn

Es waren zuletzt erfolgreiche Wochen für die Königstettner Sportschützen und für die Schützen des HSV Langenlebarn.

Landesmeisterschaft Mixed: Die Königstettner Schützen Michael Kleeman und Elisabeth Schneckenleitner waren bei den Landesmeisterschaften im Mixed-Bewerb kaum zu bezwingen. Trotz der herausfordernd kurzen Wettkampfzeit schlugen sich die drei Königstettner Mannschaften bereits in der Qualifikationsrunde ausgezeichnet. Kleeman/Schneckenleitner holten Gold (stehend frei), Andrea Dier und Erich Krükl erreichten den achten Platz (stehend aufgelegt) und Julia Dier und Walter Kleemann schafften es auf den zwölften Platz (stehend aufgelegt). In der anschließenden Runde schafften Schneckenleitner/Kleemann den Aufstieg in die Finalrunde der besten vier Teams. Im Finale wurden Einzelschüsse abgegeben und das Team mit der besseren Summe bekam zwei Punkte. 16 Punkte wurden für den Sieg benötigt. Kleemann/Schneckenleitner blieben cool und setzten sich glatt durch.

Bezirksmeisterschaft Luftpistole: Auch die Vereinsleistung der Königstettner bei der Bezirksmeisterschaft konnte sich sehen lassen. In Summe schnappten sich die Königstettner in den unterschiedlichsten Kategorien vierfach Gold, vier Mal Silber und drei Bronzemedaillen.

Landesmeisterschaft Luftpistole: Auch die Schützen des HSV Langenlebarn müssen sich mit ihren Resultaten nicht verstecken. Bei der Landesmeisterschaft mit der Luftpistole entschied das Team bestehend aus Josef Jauker, Franz Räuschl, und Herbert Rechnitzer die Mannschaftswertung für sich. Räuschl holte sich auch bei den Senioren 2 den Titel (stehend aufgelegt) und einen Sieg im Landesliga Wintercup. Rechnitzer sicherte sich Gold bei den Senioren 1 (stehend aufgelegt) und Bronze bei den Senioren 1B (stehend frei), sowie einen zweiten und einen dritten Platz im Landesliga Wintercup.