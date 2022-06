Königstettner sind auch mit der Armbrust spitze

Werbung

In Klosterneuburg wurden zuletzt die Landesmeisterschaften der Sportschützen mit der Armbrust ausgetragen. Die Königstettner Sportschützen konnte dabei nahtlos an die Erfolge der letzten Monate anschließen und sich wieder mehrfach in die Medaillenränge schießen.

Michael Kleemann und elisabeth Schneckenleitner waren in ihren Klassen nicht zu bremsen und sicherten sich jeweils die Goldmedaille.

Für Andrea Dier reichte es zwar nicht für Gold, doch mit dem dritten Platz gelang auch ihr der Sprung aufs Siegerpodest.