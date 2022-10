Medaillenregen für die Hagenthaler

Werbung

Bei der Bezirksmeisterschaft des zweiten Schützenbezirks Weinviertel im Bewerb Faustfeuerwaffe Großkaliber zeigten die Hagenthaler Sportschützen aus St. Andrä-Wördern ihre ganze Klasse. Bei der Siegerehrung am 25. September in Stockerau gab es sowohl in den Einzelbewerben, wie auch in der Mannschaftswertung zahlreiche Erfolge zu bejubeln.

Lucia Schreiner konnte sich in der Klasse Senioren Frauen die Goldmedaille holen. In der Männerklasse landete Florian Bierbaum auf dem siebenten Platz, einen Rang vor Siegfried Burghart. In der Männerklasse Senioren 1 verpasste Manfred Schön nur knapp das Podest und landete auf dem vierten Platz.

Bei den Männern Senioren 2 siegte Manfred Lahvice, gefolgt von Dieter Gutenthaler auf dem vierten Rang. AndreasHahn schaffte es auf den sechsten Platz und Walter Schreiner komplettierte das Ergebnis mit seinem 11. Platz. In der Männerklasse Senioren 3 schrammte auch Hans-Peter Punz knapp am Podest vorbei und musste sich mit Blech zufrieden geben.

Auch in der Mannschaftswertung konnten die Hagenthaler Sportschützen reüssieren und sicherten sich den dritten und vierten Platz. Das Geheimnis hinter dem Erfolg: Eine hervorragende Mannschaft, beste Trainingsmöglichkeiten und ein junges Team“, lassen die Hagenthaler per Aussendung wissen.