Der NÖ-Landescup und die NÖ-Landesmeisterschaft bleiben fest in der Hand des Sportschützenvereins Kirchberg. Der SSV gewann sie zum vierten Mal in Folge. In Summe trug sich Kirchberg schon sechs Mal in die Cup-Siegerliste ein.

Aushängeschild ist Thomas Kainz. Der Paradeschütze erzielte im Cup die höchst-mögliche Ringzahl. 600 von 600 möglichen Ringen ist ein Ergebnis, das vor ihm im Großkaliber-Schießen in Österreich von keinem Schützen erreicht worden war. „Er stellte damit einmal mehr sein Ausnahmetalent im Schießsport unter Beweis“, so Günther Ernst.

Mannschaft im Schatten von Thomas Kainz

„Angesichts solcher Leistungen verblassen unsere schwer errungenen Podestplätze in den Mannschaftswertungen etwas.“

Die Sportschützen des SSV Kirchberg kämpfen in allen Altersklassen um gute Ergebnisse. „Unsere Frauen, Männer, Senioren 1 (über 50), Senioren 2 (über 60) und Senioren 3 (über 70) trainieren das ganze Jahr regelmäßig, damit diese Erfolge möglich sind.“ Interessierte sind jeden Freitag ab 18 Uhr zum Schnuppern im Schützenkeller Oberstockstall willkommen. „Unsere Sportschützen geben ihr Wissen und ihre Erfahrung in Theorie und Praxis gerne weiter. Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Schusswaffen hat höchste Priorität. Darüber hinaus ist gelebte Kameradschaft im Verein die Basis für diese Erfolge.“