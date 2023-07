Rettungsschwimmer kürten ihre Landesmeister

Knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpften bei der dritten NÖ-Landesmeisterschaft im Rettungsschwimmen um den Titel. Dabei wurden erstmals alle Altersklassen ausgetragen und an nur einem Tag drei verschiedene Situationen an drei Wettkampforten simuliert.

Gestartet wurde im Tullner Hallenbad Donausplash mit den Einzeldisziplinen „Hindernisschwimmen“ und „Retten einer Puppe mit Flossen und Gurtretter“. Darauf folgten die Mannschaftsdisziplinen „Gurtretterstaffel“, „Hindernisstaffel“ und „Pool Lifesaver Relay“ sowie die Schülerdisziplinen. Bis zur Mittagspause konnten bereits acht neue Rekorde aufgestellt werden.

Im Anschluss fand dann am Strand im Aubad der Bewerb „Beach Flags“ statt, wobei kurze Sprints zu einer Fahne gemeistert werden mussten. Im dritten Teil der Landesmeisterschaft wurde das Wettkampfareal in das offene Gewässer verlegt, wo das „Brandungsschwimmen“ sowie ein „Rettungsbrett-Rennen“ ausgetragen wurden. Zum Abschluss starteten die Teams dann noch einmal als Staffel in den Disziplinen „Retten mit Rettungsbrett“ und „Retten mit Gurtretter“.

Bei der Siegerehrung mit hochkarätigen Ehrengästen wurden Jakob Hirsch (Allgemeine Klasse), Leonie Schiefer (Damenklasse), Maximilian Doppler (Jugendklasse männlich) und Anna Fichtinger (Jugendklasse weiblich) zu den Gewinnern der Einzelbewerbe gekürt.

Der nächste Programmpunkt für den Landeskader der Österreichischen Wasserrettung ist nun die österreichische Meisterschaft Ende August in Innsbruck.