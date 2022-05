Ein Königsbrunner auf Helmut Markos Spuren

Werbung

Die NÖN traf den hochmotivierten ARC Champion von 2021 zu einem Interview.

NÖN: Die Rallye Saison 2022 ist gestartet. Wo hat diese für Sie begonnen?

Raphael Silberbauer: Ich bin am 4. und 5. März bei der Blaufränkisch Rallye im Raum Deutschkreutz gestartet. Es ist super gelaufen! Wir hatten keine Hoppalas, obwohl es extrem schwierig war. Der Asphaltanteil lag bei 80 Prozent. Bei diesen Verhältnissen wird auf Slicks gestartet – daher ist es auf Schotter extrem rutschig. Ich bin sehr happy, da wir (mit Beifahrerin Patricia Kamauf) 15. Gesamt wurden und einen Klassensieg erringen konnten.

„Meine Eltern stammen aus der Gegend von Waidhofen an der Thaya – mein Vater war Beifahrer und ich schon als kleines Kind Zuschauer bei der damaligen Waldviertel-Rallye.“

Wie setzten Sie das Rallye - Kalenderjahr fort?

Ich freue mich bereits auf den 4.Mai! Für diesen Tag habe ich ein Flugticket von Wien nach Catania gebucht. Am 6. und 7. Mai, werde ich auf Sizilien an der Targa Floria teilnehmen. In Schwechat starte ich nur mit einem Koffer. Das Rallye Auto inklusive Team habe ich über einen Bekannten vor Ort angemietet. Vorfreude und Anspannung sind extrem und rauben mir teilweise den Schlaf. Starten werde ich nämlich nicht mit meinem Ford Fiesta, sondern einem Auto der höheren Kategorie (Peugeot 208 R2).

Für einen Rallyefahrer sind Sie mit 23 Jahren sehr jung. Warum Rallye?

2019 habe ich den „Racing – Rookie“, veranstaltet vom ÖAMTC, Autorevue und Ford, gewonnen. Damals setzte ich mich gegen ca. 500 Mitbewerber durch. Als Siegerprämie habe ich mein jetziges Rallyeauto und ein Starterpaket für 3 Rallyes erhalten. Leider kam 2020 Corona, wodurch die gesamte Saison abgesagt wurde. Meine Eltern stammen aus der Gegend von Waidhofen an der Thaya – mein Vater war Beifahrer und ich schon als kleines Kind Zuschauer bei der damaligen Waldviertel – Rallye. Und im Jahr 1998 wurde Raphael Sperrer Staatsmeister – daher mein Vorname.

„Drei weitere Rallyes sind gesichert – der Rest ist abhängig von meinen Sponsoren, wobei weitere jederzeit willkommen sind.“

Haben Sie schon vor der Racing - Rookie Ausscheidung Motorsport betrieben ?

Autotechnisch hatte ich nur im Straßenverkehr Vorerfahrung – jedoch bin ich seit meinem 7. Lebensjahr Motocrossrennen gefahren. 2019 habe ich mich bei den ÖO – Landesmeisterschaften an der Schulter verletzt und seitdem keine Rennen mehr bestritten. Zu Trainingszwecken fahre ich neben dem Training auf dem Rennrad und im Fitnesscenter jedoch weiter.

Zur zu den Rallyeeinsätzen. Fahren Sie für ein Team?

Im Moment fahre ich für das RM – Racing Team Austria. Ich habe selbst 2 -3 Mechaniker – wobei ich selbst auch am Auto arbeite. Bei einem Rallyeauto muss man besonders viel Zeit in die Fahrwerks – und Reifenabstimmung investieren. Stoßdämpfereinstellungen und Reifenmischungen müssen zusammenpassen, da das Temperaturfenster der Reifen ziemlich schmal ist. Letztes Wochenende konnte ich diesbezüglich, bei Testfahrten in Fuglau gute Fortschritte erzielen.

Die Saison hat erfolgreich begonnen, wie geht es weiter und was ist noch geplant?

Ich habe ein gewisses Budget zur Verfügung, welches im Jänner festgelegt wurde. Drei weitere Rallyes sind gesichert – der Rest ist abhängig von meinen Sponsoren, wobei weitere jederzeit willkommen sind. Meine Sponsoren geben mir keinen Druck. Die Titelverteidigung ist jedoch nicht möglich, da meine Konkurrenten über mehr Budget verfügen.