Obwohl der Skisport – im Vergleich zu vielen anderen Disziplinen – ganz gute Aussichten für die heurige Saison hat, heißt es vorerst abwarten. Viele Vereine fiebern auf den 24. Dezember hin. Nicht etwa, weil da das Christkind kommt, sondern weil an diesem Tag die Lifte wieder aufsperren werden. „Wir lassen das Skifahren heuer eher aus, es ist sehr ruhig bei uns“, meint Michael Wonder, der die NÖN normalerweise fleißig mit Pressemitteilungen von den vielen Erfolgen des Schi Tullnerfeld versorgt und selbst Vater eines begeisterten Nachwuchs-Skifahrers ist.

Ganz anders klingt das bei Peter Haginger, Leiter der Schischule Tulln und Obmann des Vereins Schi Tullnerfeld: „Wir fangen am 24.12. an, da ist das Einschwingen. Von 2. bis 6. Jänner sind dann Schwerpunkttrainings mit Rennvorbereitung. Das erste Rennen könnte bereits am 10. Jänner (Annaberg) stattfinden, fix ist es am Wochenende (Gemeindealpe) darauf. Ich bin sehr optimistisch, dass die Rennsaison halbwegs normal starten kann. Wir haben das bereits mit dem Landesskiverband abgeklärt.“

Die Rennsaison hätte eigentlich am 6. Jänner begonnen. Die ASVÖ Landesmeisterschaft war sogar schon ausgeschrieben, mittlerweile ist sie aber wieder abgesagt worden. „Die Konzepte der Gebiete dürften gut sein, aber ich persönlich finde es wenig sinnvoll, wenn 100 Menschen aus 100 Ecken in Niederösterreich zusammenkommen. Es ist sehr kalt, man muss sich aufwärmen gehen. Das bringt nichts. Wenn man die Wirtschaft herunterfahren kann, ist es auch möglich, das Hobby einzufrieren. Bei uns geht’s ja nicht um viel Kohle – ganz im Gegenteil, wir ersparen uns einiges“, meint Wonder dazu.

Für die vielen Nachwuchssportler des Vereins Schi Tullnerfeld ist das vermutlich wenig tröstend. 100 Mitglieder zählt der Verein, davon fahren zehn bis 15 Kinder und Jugendliche regelmäßig Rennen. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf Jugendlichen bis 15, 16 Jahre. Und obwohl wir keinen Schneeberg in der Nähe haben, sind wir eigentlich ganz gut beinander.“ Auch die zwei Kinder von Michael Wonder sind passionierte Skifahrer. Tochter Linda (18 Jahre) pausiert allerdings derzeit nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch aus schulischen Gründen. Sohn Christian (11 Jahre) musste sich zwangsläufig nach einer anderen Freizeitbeschäftigung umsehen. „Kein Fußball und kein Schifahren, dafür Zeit für Nintendo Switch.“

Doch das Warten hat in absehbarer Zeit ein Ende. Die Skischule Tulln beginnt ab Weihnachten mit Privatstunden, die man online (skischule-tulln.at) einbuchen kann. Das Angebot richtet sich an alle vom Kindergartenkind bis zum jungen Erwachsenen. Von 27. bis 31. Dezember sind ein Skikurs und ein Trainingskurs geplant. Wonder übt sich dahingehend in Zurückhaltung: „Man weiß ja momentan heute nicht, was morgen passieren wird. Selbst wenn die Lifte aufsperren, wird es auf unseren Hausbergen (Annaberg, Lackenhof, Gemeindealpe, Anm.) sehr überlaufen sein, trainieren ist da schwierig. Man sieht ja, wie es sich mit den Rodlern am Wochenende am Semmering abgespielt hat. Wirklich durchstarten werden wir wieder 2020/21!“