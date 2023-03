Tullner Jung-Adler Vajda springt in der Steiermark aufs Stockerl

Werbung

Mit rekordverdächtigen acht Podestplätzen sind die jungen Stadtadler rund um den zehnjährigen Riederberger Abris Vajda vom steirischen Skisprung-Landescup in Mürzzuschlag heimgefahren. Nicht nur, dass eine junge Wienerin die Klasse der Mädchen unter 9 Jahren gewinnt, werden zwei Stadtadler jeweils Zweite und zwei Wiener jeweils Dritte in ihren Altersklassen. Den eindrucksvollsten Erfolg feiern die Athleten aber in der umkämpftesten Altersklasse mit den meisten Startern: Bei den neun- und zehnjährigen Burschen holen die Stadtadler sogar einen Dreifachsieg.

Bronze für Vajda bei Dreifachsieg

Abris Vajda (10) aus Riederberg steht dabei mit am Stockerl. Seine Sprünge gehen auf 23,0 und 22,5 Meter, damit sichert er sich Platz drei. Sein Teamkollege Malik Barrett (10) aus Wien-Simmering führt den Dreifachsieg der Stadtadler an, mit Sprüngen auf 25,5 und 25,0 Metern schnappt er sich den ersten Platz ganz deutlich. Paul Kaman, der neunjährige Stadtadler aus Himberg durfte sich über den zweiten Platz freuen, und zwar als Jüngster unter den neun Bestplatzierten. Er landet bei 24,0 und 21,5 Meter.

Drei Wiener Stadtadler am Siegerpodest. Paul Kaman (9) aus Himberg, Malik Barrett aus Wien-Simmering und Abris Vajda aus Riederberg (v. l.). Foto: Wiener Stadtadler

Mit dem zehnjährigen Theo Danner aus Eichgraben wäre nach dem ersten Durchgang sogar fast ein Vierfachsieg drinnen gewesen. Mit 21,0 und 21,5 Meter wird er in Mürzzuschlag am Ende aber Sechster. Tim Miksch (9) aus Brunn am Gebirge komplettiert die Top 10, mit denselben Weiten wie Danner.

Einen Sieg holte auch eine Teamkollegin aus Wien: Helena Fessl (8) aus Döbling landete auf der K18-Schanze bei 13,0 und 12,5 Metern und wurde in der Mädchen-I-Klasse mit großem Vorsprung Erste.

Talente trotzdem widrigen Trainingsbedingungen

„Das war eine sehr gute Standortbestimmung in einem für alle schwierigen Winter, was die Trainingsmöglichkeiten angeht“, meint der sportliche Leiter der Stadtadler, Bernhard Wadsak. „Siege in zwei Altersklassen bei einem Landescup, bei dem wir nur Gäste sind - das freut die Mädchen und Burschen und uns alle natürlich sehr.“

Die Stadtadler zählen in Wien zu den exotischsten Sportvereinen, gilt Skispringen doch nicht als die typische Großstadt-Disziplin. Allerdings ist der Verein mit 200 Mitgliedern einer der größten Skisprungvereine Österreichs und im Nachwuchs auch einer der erfolgreichsten. Die Trainerinnen und Trainer fahren jedes Wochenende mit den Mädchen und Burschen zu Trainingsmöglichkeiten in die Steiermark oder nach Oberösterreich, weil weder Wien noch Niederösterreich eigene Schanzen hat. Seit Jahren kämpfen die Stadtadler deswegen für eine Nachwuchs-Trainingsschanze im Ganzjahres-Mattenbetrieb in Wien und Umgebung, damit diesen Sport noch deutlich mehr Kinder ausüben können. Das Interesse am Skispringen in Wien ist jedenfalls groß, wie ein Schnuppertraining im Ernst-Happel-Stadion mit 600 Anmeldungen vor einigen Wochen gezeigt hat.