Top-Leistung auf der Schanze

Während die Thermometer in Tulln 32 Graz zeigten, gingen knapp 70 Kinder ernsthaft Skispringen.

Die Stadtadler, der einzige Skisprungclub in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, haben am Mariä Himmelfahrt-Feiertag die erste „WienAIR“ gefeiert, die erste Skisprung-Landesmeisterschaft in dieser Dimension, bei der auch der Tullner Bezirk erfolgreich beteiligt war.

Abris Vajda, ein elfjähriger Stadtadler aus Riederberg, sprang 34,0 und 33,5 Meter und holt sich damit die Bronzemedaille bei der Landesmeisterschaft. Vor ihm landeten nur die Teamkollegen Vizelandesmeister Nico Greilhuber (12) aus Wien-Währing mit Silber und der Überflieger mit der Goldmedaille: Fridolin Hauser (12) aus Wien-Hernals.

Dass ausgerechnet Kinder aus Niederösterreich und Wien solche Erfolge im Skispringen feiern, ist außergewöhnlich. Die Stadtadler sind nach wie vor der einzige Skisprungclub Österreichs ohne eigene Trainingsmöglichkeit. Seit Jahren kämpfen sie für eine Nachwuchs-Schanze im Ganzjahres-Mattenbetrieb in Wien oder dem Umland. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer jedes Wochenende mit den Kindern in die Steiermark, nach Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten zu den nächstgelegenen Schanzen und trotzdem kommen aus dem Verein in den letzten Jahren erstmals österreichische Nachwuchs-Staatsmeisterinnen und Staatsmeister und sogar Jugend-Olympiasieger und Jugend-Weltmeister. „Mit einer eigenen Nachwuchs-Mattenschanze könnten wir dem riesigen Interesse der Kinder, die in Wien und Umgebung Skispringen möchten, endlich nachkommen“, meint Florian Danner, Vorsitzender der Stadtadler. “Die Euphorie bei der 'WienAIR„ hat hoffentlich allen gezeigt, dass sich die Kids das längst verdient hätten.“