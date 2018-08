Die Teams des Diamond Country Clubs zeigten groß auf. Drei Siege im Club-Vergleich führten schließlich zum Meistertitel. Damit küren sich die Sportler im GC Erzherzog Johann zum Doppel-Staatsmeister.

Drei Tage lang kämpften die besten acht Club-Mannschaften in der höchsten österreichischen Spielklassee um den Titel.

Sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen, gab es ein Wiedersehen der Finalisten aus dem Vorjahr.

Das Herren-Finale war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Teams des Diamond County Clubs und des GC Linz St. Florian lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe. In einigen Partien ging es sogar in die Verlängerung. So spielten beide Vierer 19 Löcher, ehe das Ergebnis feststand. Mit zwei entscheidendenden Punkten lag der DCC schließlich vorne. Die Duos Laurenz Kubin und Hyun Ho Choi sowie Marko Stepinac und Thomas Kaufmann bewiesen einmal mehr starke Nerven. Die Athleten entschieden ihre Partien jeweils am Ersten Extraloch für ihren Heimatclub und sorgten so für zwei weitere Punkte.

Den deutlichsten Sieg feierte Luca Denk mit einem Siebener und einem Sechser Erfolg über Gegner Mathias Schmidt. Postwendend holte Mario Biber einen Punkt für die Linzer. Die Oberösterreicher konnten schließlich noch einen weiteren Punkt erzielen. So verringerte sich der Rückstand auf 3:2. Die Entscheidung in diesem Golf-Thriller zugunsten der Niederösterreicher führte Jeremy Feist herbei. Feist gewann am 18. Loch und fixierte somit den 4:3-Triumph seines Teams.

Die Damen des Diamond Country Clubs konnten ihren Titel erfolgreich verteidigen. Die amtierende Einzel-Staatsmeisterin Leonie Bettl traf auf die Wiener Neustädterin Lena Schilowsky. Mit einem Vier und einem Drei Erfol holte Bettl die ersten Punkte für Tulln. Gloria Handl baute die Führung mit souveränen Schlägen weiter aus. Im klassischen Vierer standen indes Laura Fangmeyer und Kiera Riess am Platz. 18 Löcher lang lieferten sich die Ladys ein Match auf hohem Niveau. Schlussendlich entschieden die DDC Spielerinnen das Spiel für sich. So gelang nicht nur die Titelverteidigung, sondern auch der Doppel-Staatsmeistertitel.