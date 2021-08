Die Premiere hätte eigentlich am Tullner Hauptplatz stattfinden sollen, wurde dann aber in die Josef-Welser-Sporthalle verlegt: das erste internationale Fiba-3x3-Basketballturnier.

Seit Tokio ist die Sportart auch olympisch und BBC-Tulln-Trainer Edin Bavcic möchte die am schnellsten wachsenden Ballsportart der Welt auch in Tulln bekannt machen. „Wir wollen Tulln als fixen Spot im 3x3-Tourkalender etablieren und hoffen auch in Zukunft zahlreiche Basketball-Profis hier begrüßen zu dürfen“, so der ehemalige Bundesligaspieler.

Im Rahmen des von ihm veranstalteten Basketball Camps gelang es, zwölf Teams mit viel spielerischer Qualität und Erfahrung für das Turnier zu gewinnen. Darunter die österreichische Nationalmannschaft, das Team Graz mit Superstar Moritz Lanegger.

Die Favoriten durften eröffnen und trafen in Gruppe A auf Lokalmatador „4 Typen vom BBC“. Gleich in den ersten Minuten zeigten sich die Stärken des späteren Siegers. Team Graz, das auch erfolgreich in der 3x3 World Tour unterwegs ist, konnte die Partie mit 22:9 klar für sich entscheiden.

In den drei anderen Gruppen setzten sich wie erwartet die Nummer zwei der Turniersetzliste „LUFTY“, „Pharma Classic ZG“ sowie „Die Grube 3x3 Wien“ durch. Während Letztere im Viertelfinale in einem offenen Schlagabtausch mit BB Graz letztendlich mit einem 21:17 den Aufstieg fixierte, hatten die anderen Topteams weniger Mühe. Im Halbfinale war für „Die Grube“ dann gegen die Titelaspiranten Schluss. Team Graz gewann 21:11 und stand somit im Finale. Das zweite Halbfinale war nichts für schwache Nerven. Oft wechselte die Führung zwischen „LUFTY“ und „Pharma Classic ZG“ mit dem besseren Ende für Pharma, die mit 21:19 ins Finale einzogen.

In einem packenden Duell forderte Pharma das World-Tour-Team und kämpfte bis zum Ende, musste sich aber dann 21:17 geschlagen geben.

Der Siegerscheck in der Höhe von 800 Euro wurde von Wolfgang Mayrhofer, Vizebürgermeister und Sportstadtrat der Stadt Tulln, sowie Christian Kern (Hypo) überreicht. Darüber hinaus bekam das Siegerteam eine Wildcard für die 3x3 Austrian Open, die noch im August ausgetragen wird.

Edin Bavcic zeigte sich zufrieden: „Die Veranstaltung des Turniers war ein voller Erfolg und konnte aufgrund strikter Hygienemaßnahmen und einer eigenen Teststraße sicher durchgeführt werden.“