An insgesamt sieben Wertungstagen hatten die Piloten in mehreren Wertungsklassen jeweils unterschiedliche Tagesaufgaben zu bewältigen. Je nach Wetterbedingungen wurden in den morgendlichen Briefings Aufgaben mit mehreren Hundert Streckenkilometern ausgeschrieben. Dabei hatten die Piloten möglichst rasch vorab festgelegte Wendepunkte zu umrunden. Das Wettbewerbsgebiet erstreckte sich über die Lufträume von Österreich und Tschechien.

Neben Schiffleithner und Krobath nahmen zwei weitere Piloten vom Segelfliegerclub Tulln an der Staatsmeisterschaft teil. Der Club ist ein gemeinnütziger Verein, der seinen Mitgliedern alle Formen des Segelflugs (Schulung, Streckenflug, Wettbewerbsflug, Kunstflug) ermöglicht. Geflogen wird am Heimatflugplatz Langenlebarn. Bei gutem Wetter ist das das ganze Jahr über jeweils am Wochenende und an Feiertagen möglich. Bei Interesse an einem Flug in einem doppelsitzigen Segelflugzeug kann man sich beim Verein unter scf.tulln@gmx.at voranmelden.