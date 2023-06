Langenlebarn zeigt sich früh gerüstet

Noch ehe die Transferzeit überhaupt begonnen hat, sind beim SV Donau Langenlebarn schon alle Transfers abgeschlossen und man darf von jetzt von einer gelungenen Transferperiode sprechen, denn die Zugänge können sich sehen lassen. Königstransfer ist eindeutig Elvis Osmani. Der 27-jährige kroatische Staatsbürger hat zuletzt bei Stockerau die Fäden im Mittelfeld gezogen. Er hat auch reichlich Erfahrung als Profi, so spielte er in der zweiten slowakischen Liga bei Inter Bratislava und auch in der zweiten österreichischen Liga bei Liefering. Sogar Red Bull Salzburg findet sich auf seiner Liste der ehemaligen Vereine.

Langenlebarns sportlicher Leiter Günter Flehberger weiß jedenfalls um die Qualitäten des neuen Langenlebarner Spielmachers: „Mit ihm werden wir bestimmt eine Freude haben.“ Auch ein bisschen weiter hinten konnte Langenlebarn sich hochkarätig verstärken. Uros Smolovic wurde als neuer Sechser verpflichtet. Er war zuletzt beim FavAC unter Vertrag, kennt also das Spiel auf hohem Niveau und dürfte auch bereits einige Routine mitbringen.

Auf der Gegenseite stehen drei Abgänge zu Buche. Thomas Müllner beendet bekanntlich seine Karriere (die NÖN berichtete). Antun Manduric wechselt zurück zum SV Neuaigen in die 2. Klasse Wachau/Donau. Dort zerriss er vor mittlerweile einigen Jahren seine ersten Fußballschuhe. Der letzte Abgang ist Samuel Korenacka. Dieser Transfer dürfte aber eher vom Verein ausgegangen sein, denn Korenacka blieb konstant hinter den hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden.

Ansonsten halten, zumindest aus aktueller Sicht, alle Spieler dem SDL auch für die kommende Saison die Treue. Am Freitag lädt Langenlebarn zur Hauptversammlung. Gerald Bauer, seit 2004 an der Vereinsspitze und mit einer unglaublichen Amtszeit von fast 20 Jahren der mit Abstand längst dienende Obmann eines Fußballvereins im Bezirk hängt, sehr zur großen Freude seines Vereins, eine weitere Periode als Obmann an. Mit Erich Baach wird auch ein weiteres Urgestein dem Verein erhalten bleiben. Nachdem der Klassenerhalt in der 2. Landesliga Ost eindrucksvoll gelang, sieht es jetzt schon danach aus, als wäre Langenlebarn für eine weitere Saison in dieser stark besetzten Liga bereit.