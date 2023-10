SV Langenrohr: Mit dem Rücken zur Wand

Es wird nicht leichter für den SV Langenrohr. Am Sonntag setzte es gegen Rohrbach eine schmerzhafte 2:4-Pleite. Die Probleme der „Rohrer“ zeigten sich dabei eklatant. Die vier Tore wurden dem Gegner viel zu leicht gemacht, teilweise fast schon aufgelegt. „Wir sind nie stabil gewesen“, analysierte Coach Baumühlner. So kassierte man vier Tore von einem Gegner, der es in den neun Saisonspielen davor nur auf insgesamt neun Stück brachte.

Mit 23 Toren kassierte Langenrohr, im Frühjahr noch mit einer der besten Defensiven der Liga ausgestattet fast die meisten Tore. St. Pölten musste gleichviele Gegentore einstecken und nur Waidhofen kassierte bisher noch mehr Treffer (31).

Apropos Waidhofen: Auf den SVL wartet jetzt das Spiel gegen die Schlusslichter. Sportlicher Leiter Anton Resch und Coach Baumühlner sind sich einig, dass man hier vor einem ganz schweren Entscheidungsspiel steht. Die Waidhofener, die bisher bei einem Sieg und neun Niederlagen halten, werden ihre Chance auf ein Erfolgserlebnis wittern und alles daran setzen, auf Langenrohr aufzuholen. „Da müssen wir einfach gewinnen“, betont Resch die Bedeutung dieser Partie. Danach wird das Programm der Langenrohr-Kicker nicht leichter, denn es geht mit dem Heimspiel gegen Kottingbrunn weiter. Eine weitere Mannschaft, die im Herbst weiter unter den Erwartungen blieb und ein Erfolgserlebnis wie einen Bissen Brot braucht.