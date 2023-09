Teilerfolg gegen Zwettl

Mit Zwettl hatte der SV Langenrohr einen starken Gegner vor der Brust. Die Baumühlner-Jungs machten in den ersten Minuten zwar das Spiel, kassierten nach einem Abwehrfehler aber das 0:1 in der 12. Minute.

In der 24. Minute lieferte Aue mit einem absoluten Traumtor den Ausgleich. Er übernahm einen hohen Ball gut 25 Meter vom Tor entfernt direkt aus der Luft und zimmerte das Spielgerät unhaltbar in die Maschen. Langenrohr hatte gute Möglichkeiten auf die Führung, ließ diese aber allesamt ungenutzt verstreichen und kam in der Schlussphase dann sogar noch in Bedrängnis.

Da war den Hausherren nämlich anzusehen, was in dieser Saison bisher immer wieder zum Stolperstein wurde: Die Schlussphase. In den letzten 15. Minuten hatte man das Gefühl, eine andere Mannschaft stünde auf dem Feld. Die Zuspiele wurden ungenau, das Team wirkte verunsichert, die vielen späten Gegentore dieser Saison spukten offensichtlich in den Köpfen der Spieler herum, doch mit viel Einsatz wurde das Unentschieden über die Zeit gebracht.

Das Unentschieden gegen starke Zwettler und der Umstand, dass man dieses auch in einer schweren Phase über die Zeit brachte, darf durchaus als Teilerfolg betrachtet werden, auf dem man für die kommenden Wochen aufbauen muss. Am Samstag steht das Auswärtsspiel gegen die St. Pölten Juniors auf dem Programm, bevor es am nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen Rohrbach/St. Veit weitergeht.