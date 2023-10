Wichtiger Sieg im Kellerduell

Vor dem Duell mit Waidhofen war die Anspannung im Langenrohrer Lager natürlich groß. Es handelte sich um eines jener ungeliebten Duelle, das man eigentlich gewinnen muss. Diese Spiele sind bekanntlich oft extrem schwer, besonders dann, wenn man in der Tabelle hinten drin hängt.

Doch es ist gelungen. Langenrohr ging durch ein frühes Eigentor der Gäste in der 10. Minute in Führung, und Kleczkowski legte in der 34. Minute das zweite Tor nach. Diese drei Punkte waren für den SVL extrem wichtig.

Erstes Spiel ohne Gegentor

Fast ebenso wichtig, war die Art und Weise, wie man diese drei Zähler erspielte, denn endlich zeigte sich die Baumühlner-Truppe in der Abwehr mit der eingemahnten Stabilität und ließ nichts zu. Dementsprechend handelt es sich bei dem Auswärtserfolg auch um das erste Spiel ohne Gegentor in der laufenden Saison.

Wenn man es trotz des Befreiungsschlags kritisch anlegen möchte, dann kann man die Offensive unter die Lupe nehmen. Die zeigte sich in der zweiten Halbzeit bei vielen Möglichkeiten stark verunsichert.

Waren das die wichtigsten drei Punkte der bisherigen Saison? „Alle Punkte sind wichtig, aber das waren drei, die wir einfach machen mussten“, so die Antwort von Coach Baumühlner, der den Fokus bereits auf den nächsten Gegner lenkt: „Jetzt konzentrieren wir uns auf Kottingbrunn. Das wird wieder eine ganz schwere, aber gleichzeitig wichtige Partie.“