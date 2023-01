Brandl und sein siebenter DAN: Gut Ding will Weile haben

Werbung

Wenn man im Taekwondo einmal den Status des Großmeisters und somit den 1. DAN erreicht hat, dann endet die laufende Aus- und Weiterbildung damit nicht. Denn auch unter den Großmeistern gibt es noch einige Abstufungen, die bis hinauf zum 10. DAN gehen, der allerdings nur ehrenhalber verliehen wird. Der Aufstieg zum nächsten DAN ist dabei nicht nur reine Formsache, sondern mit intensiver Vorbereitung, Training und auch geistiger Arbeit, wie dem Verfassen einer Arbeit zu einem Taekwondo-spezifischen Thema, verbunden.

Wie streng und genau dieser Ablauf ist, zeigt auch das Beispiel von Dietmar Brandl, seines Zeichens Obmann des Tangun Tulln und seit wenigen Wochen Träger des 7. DAN. „Die eigentliche Prüfung habe ich ja bereits Ende April 2022 in Wien bei Großmeister Norbert Mosch, Träger des 9. DAN, abgelegt. Allerdings müssen für die Bestätigung dieser Großmeister-Prüfung erforderlichen Unterlagen, wie das Video der Prüfung, sowie meine Master-Arbeit über ein Taekwondo Thema, direkt an das Kukkiwon in Korea gesendet werden,“ erklärt der Großmeister.

Das Kukkiwon in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist das Welt-Taekwondo-Hauptquartier und Standort der Welt-Taekwondo-Akademie und versteht sich als internationales Zentrum für die Ausbildung von Taekwondo-Lehrern. Gleichzeitig ist das Kukkiwon auch die hächste DAN-vergebene Stelle in Korea.

Dort wurden die Leistungen Brandls nochmals von einem Gremium begutachtet, dass Ende Juni die erfolgreiche Prüfung bestätigte. „Bis dann die offizielle Urkunde und weitere Bestätigungen ausgestellt sind, vergehen noch ein paar Monate. So konnte ich aber schlussendlich doch noch zum Jahresende die offizielle 7. DAN Urkunde aus Korea in Händen halten“, freute sich der Großmeister.