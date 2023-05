Mit über 270 Sportlern und drei Kampfflächen war die diesjährige offene OÖ-Landesmeisterschaft im Poomsae (Schattenkampf) sehr gut besucht. Vom Taekwondo-Verein Tangun Tulln nahmen diesmal zwölf Sportler teil. Marlene und Victoria Rebensteiner sicherten sich dabei gleich mehrfach Silber. Die Schwestern starteten im Bewerb Paar Junioren LK 2 (Nachwuchs) und holten mit den beiden Finalformen den zweiten Platz. Gemeinsam mit Vereinskollegin Vira Vorshylova ging es als Team in der Junioren Nachwuchsklasse an den Start, um eine weitere Silbermedaille zu erringen. „Sicherlich zoffe ich mich oft genug mit meiner jüngeren Schwester, aber wenn es drauf ankommt, reißen wir uns beide zusammen und versuchen eine gute Leistung auf die Matte zu bringen!“, so Marlene Rebensteiner.

Auch andere Paarungen der Tullner Taekwondoins stellten ihr Können unter Beweis. So holten sich Anna Cosic und Johannes Lehner im Paar der Junioren LK 1 mit den Formen Chil-Jang (Berg) und OH-Jang (Wind) ebenfalls Silber. Im Nachwuchs sicherten sich die Schüler-Paare Marija Bojanic und Vivien Majcan einen vierten Platz und gleich dahinter Matthias Lehner und Luigi Gligoric Rang fünf.

Für Medaillen in der Allgemeinen Klasse sorgten Oliver Danek bei den Herren bis 30 Jahre und Johannes Lehner bei den Kadetten. Beide holten in den jeweiligen Einzel-Bewerben den dritten Platz und somit Bronze. „Für die teils weit über 20 Sportler fassenden Klassen haben sich unsere Athletinnen und Athleten durchaus gut geschlagen. Wichtig war zu sehen, wo jeder und jede Einzelne in ihrer Entwicklung steht und jetzt heißt es da ansetzen, um Technik, Timing, Synchronität usw. zu verbessern. Es ist noch genug zu tun, aber wir bleiben dran!“, quittiert Kader-Trainerin Margit A. Danek die Leistungen ihrer Schützlinge.