S avo Kovacevic hat es wieder geschafft. Das Tullner Ausnahmetalent wird vom 21. bis 24. Mai 2020 bei der Taekwondo Poomsae Weltmeisterschaft in Vejle in Dänemark dabei sein. Der Österreichische Taekwondo Verband (ÖTDV) entsendet den Tullner Taekwondoin damit bereits zum dritten Mal als Mitglied des Nationalteams zu einer WM.

In zwei Bewerben am Start

Kovacevic wird dabei die österreichischen Farben gleich in zwei Schattenkampf-Bewerben vertreten. Im Paarlauf der unter 30-Jährigen gemeinsam mit seiner Trainingspartnerin Nina Reinsperger (Kumgang Stockerau). Mit ihr konnte er in den letzten beiden Jahren auf einigen internationalen Turnieren Top-Platzierungen holen. Die beste Platzierung in einem bedeutenden internationalen Paar-Bewerb holte Kovacevic zuletzt bei der Europameisterschaft 2017 gemeinsam mit seiner damaligen Kollegin Sigrid Walch.

Der zweite Schattenkampf-Bewerb, bei dem der Tullner Top-Athlet sein Heimatland vertreten wird, ist der Team-Bewerb. Gemeinsam mit seinen langjährigen Trainingspartnern und Freunden, Andreas Brückl (Taekwondo Freistadt, OÖ) und Tobias Treu (Taekwondo Tragwein, OÖ), startet er in der Kategorie der unter 30-jähringen Männern.

„Ich komme gerade von einem Vorbereitungstraining mit Bundestrainer GM Kim Young Hee und den Stützpunkttrainern und spüre jede Faser meines Körpers. Der Team-Spirit ist super, und alle Trainer tragen dazu bei, dass wir Sportler bis zum Wettkampf im Mai auf Top-Niveau sind. Am meisten freue ich mich, wieder mit meinen Freunden Andy und Tobi gemeinsam auf der Matte zu stehen. Wir haben ja bereits im Herbst, bei der Österreichischen Meisterschaft, gezeigt was in uns steckt und mit Abstand gewonnen. Bis zur WM im Mai heißt es nun die Form halten und verbessern!“, meldet Kovacevic vom aktuellen Bundeskadertraining.

Das Trio Brückl, Kovacevic, Treu holte sich bereits eine Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft im Jahr 2015. Damals allerdings noch in der Klasse der Junioren. Fünf Jahre später bei der Weltmeisterschaft liegt die Latte bereits um einiges höher. In einer mengenmäßig stark besetzten Klasse werden sie gegen die Besten der Welt antreten.

Internationale Starts als WM-Vorbereitung

„Auch ist der Terminplan bis dahin noch mit einigen internationalen Meisterschaften gespickt. Alleine im Februar wären drei Turniere. Aber das entscheiden die Stützpunkt-Trainer und der technische Direktor, welche davon wir absolvieren müssen. Immerhin sind sie auch gleichzeitig ein Gradmesser für die aktuelle Entwicklung“, so Kovacevic über die Pläne bis zum großen Event.