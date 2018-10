„Ich persönlich bin nicht zufrieden, aber als Vereinsergebnis sind fünf Medaillen schon ganz gut“, ärgert sich Savo Kovacevic. Bei den Internationalen Hungarian Open lief es für den Tullner Athleten nicht ideal. Für Kovacevic ging sich diesmal nur einmal Edelmetall aus. Da sich der Taekwondoin gerade in den Vorbereitungen auf die WM in Taipeh befindet, triff ihn dieses Ergebnis besonders. „Klarerweise habe ich mir mehr als einen Stockerlplatz in Ungarn erwartet“, so der Sportler enttäuscht. „Dass es dann nur im Team für Gold gereicht hat, ärgert mich sehr.“ Sowohl im Paar, als auch im Einzel ist es nur der vierte Platz geworden.

Die anderen Sportler vom Tangun Tulln sehen die Leistungen in Ungarn etwas anders. „Auch wenn Savo selbst mit seiner Leistung nicht zufrieden ist, er ist auf dem richtigen Weg. Lieber jetzt ein paar Hunderstel hinten, als dann in Taipeh“, meint Trainerin Margit Danek.

Die Trainerin selbst sorgte ebenfalls für zwei Medaillen. Je einmal Bronze im Paar mit Herbert Tschellnig und im Einzel der Damen bis 50 Jahre. „Gleich zweimal die besonders anspruchsvolle Form „Chonkwon“ (Aufstieg des Adlers) zu laufen, nagt schon an der Kraft, daher bin ich stolz, das so gemeistert zu haben“, so Danek.

Bei den Junioren konnte sich Chiara Zoccola die Goldmedaille holen.