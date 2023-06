Vize-Staatsmeister im Schattenkampf

Heuer fanden die Taekwondo Staatsmeisterschaften in neuer Atmosphäre statt. Im Rahmen der „Austria Finals“ wurden in Graz in 37 Sportarten an 19 Sportstätten die jeweils neuen Titelträger gekürt. Zwei Sportler des Tangun Club Tulln kämpften um die begehrten Medaillen.

Für den Tullner Savo Kovacevic ging es dabei um nicht weniger als die Verteidigung des Vorjahressieges im Bewerb Poomsae (Schattenkampf) – seines insgesamt fünften Titels in dieser Disziplin.

Die Vorbereitung auf die Darbietung fand noch während der laufenden Vollkontakt-Kämpfe statt, was die Konzentration durch einige Störfaktoren erschwerte. Als die Formenläufer dann die Matte stürmen durften präsentierte Kovacevic die Formen PAL-Jang (Erde – Quell alles Lebens) und KUMGANG (Diamant – zu hart, um gebrochen zu werden), die zu seinen Spezialitäten gehören. Allerdings konnte er sie an diesem Tag nicht in gewohnter Manier auf die Matte bringen.

Titel um ein Haar verpasst

Als dritter Starter in der Reihenfolge lieferte er zwar wieder exakte Techniken und präzise Stellungen ab, aber das letzte Quäntchen an Präzision fehlte. So musste sich der erfolgsverwöhnte Athlet mit einem knappen Unterschied im Zehntel-Bereich seinem besten Freund und Team-Kollegen Andreas Brückl geschlagen geben.„Klar ärgere ich mich, dass es sich diesmal nicht ausgegangen ist. Zugleich freue ich mich aber, dass es wieder einmal Andy gegönnt war, den Titel nach Freistadt zu holen. Außerdem bekommt damit unsere interne Freundschafts-Wette ‚Ich werde öfter Staatsmeister als du‘ neuen Elan, und ich werde mich nächstes Jahr noch mehr ins Zeug legen, um meinem besten Freund ein weiteres Mal den Titel streitig zu machen“, so der frischgebackene Vize-Staatsmeister.

Bedauerlich ist auch, dass die Wettbewerbe vor wenig Publikum stattfanden. Normalerweise werden die Staatsmeister-Bewerbe im Gesamtfeld der österreichischen Meisterschaften abgehalten, wo rund 200 Sportler, Trainer und Fans zugegen sind. Diesmal wurden sie nur im Einzel für die Altersklassen bis 30 Jahre und bis 40 Jahre durchgeführt.

Für ein weiteres gutes Ergebnis bei den Herren bis 30 Jahre sorgte übrigens Vereinskollege Oliver Danek. Mit seinem vierten Rang kratzte er erstmals an einem Stockerlplatz. „Hier ist zwar noch einiges an Arbeit zu tun, aber die ersten Schritte sind geschafft“, weiß Obmann Dietmar Brandl.