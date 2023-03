Zweites Mal Bronze für Savo

Werbung

Nach dem jüngsten Erfolg in Paris hat Savo Kovacevic jetzt erneut auf der internationalen Bühne zugeschlagen. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Tobias Kasparek und Andreas Brückl mit denen er bereits in Paris ein erfolgreiches Trio bildete, war der Tullner Kampfsportler bei den Internationalen German Open im Schattenkampf, ausgetragen in Hamburg, am Start. Einziger Unterschied zum Erfolg in Paris: Diesmal trat das Trio offiziell für den Tangun Tulln an. Am Ende schafften die drei es wieder auf den dritten Platz und dürfen damit jetzt über den zweiten großen internationalen Erfolg innerhalb weniger Wochen jubeln.

Große Freude über zweiten Podestplatz

„Gleich zweimal hintereinander auf dem Siegerpodest zu stehen tut echt gut,“ freut sich Kovacevic: „Insbesondere da im Finale mit der Formen Pyongwon (Ebene, endlose Weite) und Taebaek (Heiliger Berg, Entschlossenheit) zwei sehr unterschiedliche Poomsae zum Einsatz kamen, die uns alles abforderten.“ Der Punktestand zeigt aber auch, dass das Trio von der absoluten Spitze nicht weit entfernt ist: „Was aber noch mehr erfreut ist der extrem knappe Punkteabstand. Unser Team hat mit 40,0 Punkten den dritten Rang erreicht. Das am zweiten Platz liegende Nationalteam aus Dänemark ist mit 40,5 gerade mal fünf zehntel besser gewesen als wir und die Gewinner aus Großbritannien mit 40,7 sind auch nur knapp vor unserem Team. Dagegen haben wir die viertplatzierten, die nur 36,9 Punkte erreichten, klar geschlagen!“

Für den Tullner bleibt gerade genug Zeit sich zu erholen, und den vorgegebenen Trainingsplan zu absolvieren, bevor es weiter geht im Meisterschaftsreigen. Das nächste geplante Turnier sind die Bulgarien Open Poomsae. Diese Meisterschaft ist noch dazu als G2 Turnier wichtig für die Weltmeisterschaftspunkte. Dann noch ein Trainingslager Mitte März, bevor es Ende April zu den Swedisch Open nach Skandinavien geht.